Roberto Contreras: "Cualquier liberal que negocie con Libre, lo expulsaremos”

Cortés, Honduras.

Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y actual alcalde de San Pedro Sula, afirmó que serán expulsados del partido aquellos dirigentes que sostengan negociaciones con el partido Libertad y Refundación (Libre).

Durante una entrevista concedida a un medio hondureño, Contreras fue enfático al reafirmar su autoridad dentro del Partido Liberal y su rechazo a cualquier acercamiento político con Libre, partido que lidera el expresidente Manuel Zelaya.

“Vamos a dejar esto bien claro, porque yo fui electo por más de 350 mil liberales como presidente del partido. Como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, desautorizo a cualquier diputado, a cualquier candidato o cualquier alcalde que entre en negociaciones con Libertad y Refundación; lo expulsaremos del partido”, expresó el alcalde de San Pedro Sula.