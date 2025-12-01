Roberto Contreras arrasa en San Pedro Sula y saca al menos 8 regidores

San Pedro Sula

El alcalde Roberto Contreras, el Pollo, fue favorecido nuevamente en las urnas y arrasó en San Pedro Sula sobre sus contendores. Los sampedranos votaron masivamente y centros de votación completos fueron ganados contundentemente por el alcalde. Contreras se convierte en el jefe edilicio 123 en San Pedro Sula y el segundo en ganar una reelección consecutiva en la historia. Aunque no había datos oficiales de alcaldías en la mayoría de escrutinios, Contreras aventajaba a sus contendientes Júnior Burbara, del Partido Nacional, y Rodolfo Padilla, del Partido Libre.

Datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la noche de ayer, mostraban que Roberto Contreras iba ganando con 12,202 votos, que representan el 74.82% de los votos, Junior Burbara 2,415 votos (14.80%), Padilla Sunseri 1,530 votos (9.38%), Higinio Abarca 112 votos y Delio Boquín 49 votos.

Contreras explicó ayer domingo que tienen una proyección respecto a lo que representa el proceso electoral en esta ciudad.

“Este no fue un proceso electoral en el cual hubo una votación masiva como en 2021, 28 de noviembre, donde participó un 70% de la población electoral, y a pesar de que en este nuevo proceso electoral se incorporan 1,400,000 jóvenes para llevar el proceso electoral a 6,200,000 votantes, apenas el 50% ejerció su derecho”, manifestó.



Una tendencia irreversible