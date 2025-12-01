Roberto Contreras arrasa en San Pedro Sula y saca al menos 8 regidores

El alcalde Roberto Contreras, el Pollo, fue favorecido nuevamente en las urnas y arrasó en San Pedro Sula sobre sus contendores.
Los sampedranos votaron masivamente y centros de votación completos fueron ganados contundentemente por el alcalde. Contreras se convierte en el jefe edilicio 123 en San Pedro Sula y el segundo en ganar una reelección consecutiva en la historia.
Aunque no había datos oficiales de alcaldías en la mayoría de escrutinios, Contreras aventajaba a sus contendientes Júnior Burbara, del Partido Nacional, y Rodolfo Padilla, del Partido Libre.
Datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la noche de ayer, mostraban que Roberto Contreras iba ganando con 12,202 votos, que representan el 74.82% de los votos, Junior Burbara 2,415 votos (14.80%), Padilla Sunseri 1,530 votos (9.38%), Higinio Abarca 112 votos y Delio Boquín 49 votos.
Contreras explicó ayer domingo que tienen una proyección respecto a lo que representa el proceso electoral en esta ciudad.
“Este no fue un proceso electoral en el cual hubo una votación masiva como en 2021, 28 de noviembre, donde participó un 70% de la población electoral, y a pesar de que en este nuevo proceso electoral se incorporan 1,400,000 jóvenes para llevar el proceso electoral a 6,200,000 votantes, apenas el 50% ejerció su derecho”, manifestó.
Una tendencia irreversible
En San Pedro Sula, con una población enrolada de 526,000 electores, apenas participaron 315,000 personas, un 60% de los electores.
El alcalde señaló que, según la tendencia, están alcanzando el 75% de la votación, lo cual quiere decir que llegarán a 230,000 o 240,000 votos en San Pedro Sula. Agregó que en la elección pasada (2021) rebasó la cifra de 100,000 votos y se levantaron con la victoria de 150,000 votos.
“Hoy sobrepasamos los 200,000 votos y llegamos a 236,000 votos, para el 75% de los electores. En el caso de Libre se queda con un 11%. 34,650 electores”, dijo.
Explicó que el Partido Nacional de Honduras se queda con un 13%, unos 41,000 votos en este proceso electoral, indicó Contreras. Detalló que con los 236, 000 votos prácticamente los hace meter en línea ocho regidores a la Corporación Municipal.
Mientras que el Partido Libertad y Refundación tendría un regidor, que podría ser Rodolfo Padilla Sunseri, y el Partido Nacional un regidor, que sería el señor Junior Burbara.
Al consultarle sobre si cree que al finalizar el conteo de votos realmente el Partido Liberal ganará ocho regidores en línea a la Corporación Municipal, dijo: “Los números que tenemos nosotros en proyección, eso arrojan, podría ser que no entre ningún regidor ni de Libre ni del Partido Nacional".
Los números que tenemos están basados en estadísticas, los resultados en cada acta ganamos por 110,120 y hasta 130 votos, creo que no perdemos ninguna acta de las 1,519 actas y por primera vez el Partido Liberal está barriendo en El Merendón también”.