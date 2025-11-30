Sampedranos reciben con alegría a Roberto Contreras en los centros de votación

Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y alcalde de San Pedro Sula en busca de la reelección, realizó este 30 de noviembre un recorrido por distintos centros de votación como parte de su agenda de supervisión del proceso electoral.
Entre los centros que visitó se encuentran el Instituto San Vicente de Paúl, el Instituto 1 de Mayo, la República de Colombia y otros establecimientos donde se desarrollaba la jornada.
En cada punto, Contreras fue recibido con muestras de apoyo por parte de ciudadanos, incluidos adultos mayores, mujeres, hombres y jóvenes que aguardaban su turno para votar.
Al edil sampedrano le corresponde ejercer el sufragio en la escuela Cesar López Pérez, ubicada en la colonia Júpiter, sector Satélite, alrededor de las 12:30 del mediodía, según su agenda confirmada para la jornada.
La supervisión de los centros coincidió con reportes de fallas en lectores biométricos en varios centros educativos urbanos.
No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cuenta con protocolos de contingencia para garantizar que ningún ciudadano quede sin votar, aun si el dispositivo presenta fallas.
"Aparentemente hay un impase con el material biométrico, pero se está haciendo con las DNI", aseguró el alcalde sampedrano.
Asimismo, garantizó el total apoyo del pueblo con el Partido Liberal y con Salvador Nasralla.
Estas elecciones generales convocan a más de seis millones de hondureños para definir la continuidad del partido Libertad y Refundación (Libre) en el poder o el retorno de los partidos Nacional o Liberal.
En la contienda presidencial participan Rixi Moncada (Libre), Nasry Asfura (Partido Nacional), Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nelson Ávila (Democracia Cristiana).
Quien resulte electo asumirá la Presidencia el 27 de enero de 2026, en los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980.
La jornada se desarrolla bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida cuestionada por distintos sectores y que ha puesto el foco en la necesidad de asegurar un escrutinio transparente.