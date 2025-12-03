Por primera vez, una comunidad de Honduras tiene energía eléctrica

Puerto Lempira, Gracias a Dios.

Quién iba a pensar que aquellos rayos solares que iluminaron a generaciones en La Mosquitia de Hondura hoy serían la fuente de energía para 171 hogares en Sirsirtara, municipio de Puerto Lempira, en el departamento de Gracias a Dios. Por primera vez, esta comunidad indígena cuenta con servicio de energía eléctrica. Atrás quedaron los ocotes, candiles y velas, gracias a un proyecto de generación con paneles solares impulsado mediante cooperación triangular entre Honduras, Brasil, la Unión Europea y Alemania, con la participación adicional de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). La institución social principal en Honduras para ejecutar esta iniciativa es la Secretaría de Energía.

En total, 171 hogares —incluyendo escuelas, centros de salud e iglesias— ahora disponen de electricidad. Esto permitirá que los jóvenes estudien por la noche, mejore la atención médica, se conserve mejor la comida y exista un acceso más estable a la comunicación por internet. Todos estos cambios contribuirán a dinamizar la economía local.