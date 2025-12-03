Tomás Zambrano lamenta caída del sistema en momento clave del conteo

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Zambrano tildó de “inaceptable” que en un momento clave del escrutinio presidencial se detenga la divulgación argumentando trabajos de mantenimiento, lo que, afirmó, mantiene al país en un estado innecesario de incertidumbre.

El diputado y jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, cuestionó este miércoles a la empresa encargada de operar los sistemas de procesamiento y divulgación de actas del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una nueva caída en la transmisión de resultados preliminares.

“Que deje de jugar con la democracia la empresa encargada del funcionamiento de los sistemas de procesamiento y de divulgación de actas en el CNE", señaló.

Y agregó: "No es posible que el pueblo hondureño esté con la incertidumbre de los resultados en el nivel presidencial y venga de manera irresponsable a detener el proceso para mantenimiento”.

El diputado nacionalista y candidato a la reeleción sugirió que la interrupción podría favorecer intereses políticos de otros partidos y advirtió sobre posibles intentos de alterar la percepción del resultado electoral.

“Esperamos que no sea una maniobra de liberales y libres para boicotear el triunfo de Nasry Asfura”, declaró.

Zambrano insistió en que no debe proclamarse ningún ganador hasta que el CNE procese el 100% de las actas, tal como lo exige la ley electoral.

“Se tiene que contabilizar el 100% de las actas con sus votos respectivos. No hurguen al pueblo con vara corta queriendo declarar a un presidente sin terminar el conteo total”, añadió.

Las fallas en la divulgación del Trep han generado reclamos de distintos sectores políticos, mientras el país sigue a la espera de datos actualizados y confiables sobre los resultados presidenciales.