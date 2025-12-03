Cossette López responsabiliza a empresa por nueva caída del sistema en conteo de votos

Tegucigalpa, Honduras

A través de un mensaje publicado en X, López-Osorio calificó como “inexcusable” que estas interrupciones ocurran en momentos cruciales para el conteo de votos y la publicación de actas, etapas consideradas sensibles para la transparencia del proceso.

La consejera Cossette López-Osorio denunció este miércoles nuevas fallas en el sistema de divulgación de resultados electorales, luego de que se detuviera nuevamente el servicio por acciones de mantenimiento no informadas previamente al Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La funcionaria señaló que la suspensión no solo afectó el sistema principal, sino también las salas de divulgación implementadas específicamente para reducir el impacto de los constantes problemas técnicos reportados durante la jornada.

López-Osorio cuestionó el desempeño de la empresa responsable del servicio, indicando que su proceder genera incertidumbre y dificulta el acceso oportuno a la información electoral que debe ser pública en tiempo real.

Además, afirmó que los sistemas de procesamiento y divulgación de actas no están cumpliendo con las condiciones establecidas en la contratación, lo que a su juicio compromete la eficiencia y confiabilidad del proceso.

La consejera concluyó dejando constancia pública de su inconformidad y subrayando que estas fallas no solo afectan al ente electoral, sino que también representan un incumplimiento hacia el pueblo hondureño, que espera transparencia y funcionamiento adecuado de los sistemas.