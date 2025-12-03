  1. Inicio
  2. · Honduras

Cossette López responsabiliza a empresa por nueva caída del sistema en conteo de votos

Cossette López-Osorio, a través de su cuenta de X, calificó como “inexcusable” que estas interrupciones ocurran en momentos cruciales para el conteo de votos y la publicación de actas

Cossette López responsabiliza a empresa por nueva caída del sistema en conteo de votos

Cossette López Osorio, consejera del CNE en entrevista con medios de comunicación.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

La consejera Cossette López-Osorio denunció este miércoles nuevas fallas en el sistema de divulgación de resultados electorales, luego de que se detuviera nuevamente el servicio por acciones de mantenimiento no informadas previamente al Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de un mensaje publicado en X, López-Osorio calificó como “inexcusable” que estas interrupciones ocurran en momentos cruciales para el conteo de votos y la publicación de actas, etapas consideradas sensibles para la transparencia del proceso.

Cossette López: "Es una falla técnica, no una decisión del CNE de detener los resultados"

La funcionaria señaló que la suspensión no solo afectó el sistema principal, sino también las salas de divulgación implementadas específicamente para reducir el impacto de los constantes problemas técnicos reportados durante la jornada.

López-Osorio cuestionó el desempeño de la empresa responsable del servicio, indicando que su proceder genera incertidumbre y dificulta el acceso oportuno a la información electoral que debe ser pública en tiempo real.

Además, afirmó que los sistemas de procesamiento y divulgación de actas no están cumpliendo con las condiciones establecidas en la contratación, lo que a su juicio compromete la eficiencia y confiabilidad del proceso.

La consejera concluyó dejando constancia pública de su inconformidad y subrayando que estas fallas no solo afectan al ente electoral, sino que también representan un incumplimiento hacia el pueblo hondureño, que espera transparencia y funcionamiento adecuado de los sistemas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias