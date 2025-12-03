CNE revisará actas con inconsistencias la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) informaron este miércoles que la próxima semana iniciará el escrutinio de las actas con inconsistencias , un proceso clave para completar la verificación de los resultados de las elecciones generales .

De acuerdo con el organismo electoral, a nivel presidencial existen más de 2,000 actas que presentan algún tipo de inconsistencia, por lo que deberán ser revisadas de manera individual por los equipos técnicos y las misiones de veeduría acreditadas.

Mientras avanza la preparación para esta fase del escrutinio, los resultados preliminares continúan mostrando una ventaja para el candidato del Partido Liberal, Salvador Alejandro César Nasralla Salum, quien registra 1.021.302 votos, equivalentes al 40,28%.