CNE revisará actas con inconsistencias la próxima semana

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) informaron este miércoles que la próxima semana iniciará el escrutinio de las actas con inconsistencias , un proceso clave para completar la verificación de los resultados de las elecciones generales .
De acuerdo con el organismo electoral, a nivel presidencial existen más de 2,000 actas que presentan algún tipo de inconsistencia, por lo que deberán ser revisadas de manera individual por los equipos técnicos y las misiones de veeduría acreditadas.
Mientras avanza la preparación para esta fase del escrutinio, los resultados preliminares continúan mostrando una ventaja para el candidato del Partido Liberal, Salvador Alejandro César Nasralla Salum, quien registra 1.021.302 votos, equivalentes al 40,28%.
En segundo lugar se encuentra el candidato del Partido Nacional, Nasry Juan Asfura Zablah , con 1.004.613 votos (39,62%). La diferencia entre ambos presidentes es actualmente de 16.689 votos .
La candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Ramona Moncada Godoy , se mantiene en la tercera posición con 482.296 votos, correspondientes al 19,02%.
El proceso electoral, desarrollado el pasado 30 de noviembre, convocó a más de seis millones de hondureños habilitados para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, cuyo mandato concluirá el 27 de enero de 2026.
Además de la fórmula presidencial, los ciudadanos eligieron a tres designados presidenciales, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales.
Las autoridades del CNE reiteraron que la revisión de actas con inconsistencias será determinante para consolidar el resultado final y garantizar la transparencia en el proceso.