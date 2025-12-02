Nasralla supera a Nasry Asfura en nuevo conteo del CNE

TEGUCIGALPA

Después de casi 24 horas sin conocer los resultados presidenciales de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgó un nuevo corte de actas en las que, según este reporte, el candidato Salvador Nasralla , del Partido Liberal , lidera la contienda frente Nasry Asfura, del Partido Nacional.

De acuerdo con los últimos resultados del CNE , Nasralla obtiene 814,862 votos, lo que representa un 40.05% del total de votos contabilizados hasta el momento, con el 64.35% de actas escrutadas.

Su competidor más cercano, Nasry Asfura, registra 808,551 marcas, equivalente a un 39.74%. La diferencia entre ambos candidatos se mantiene en 6,311 votos, mostrando una contienda muy reñida.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ha quedado en un distante tercer puesto, con 389,772 votos (19.15%), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos conservadores.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras pidió este martes "calma" a los "actores políticos y mediáticos" mientras se resolvía la falla técnica del servicio de divulgación de los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, hecho por una empresa privada.

"Pedimos calma a los actores políticos y mediáticos. Entendemos el deseo de tener los resultados definitivos, resulta comprensible, pero eso no puede obstaculizar nuestra tarea", dijo en una comparecencia de prensa la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall.

En la conferencia de prensa, que fue precedida por grupos a favor de la candidata de izquierda Rixi Moncada con cánticos en apoyo a la misma, solo estuvieron presentes dos consejeras de los tres que componen el ente electoral.

El CNE ya había informado sobre unas fallas técnicas en el servicio de divulgación de los resultados preliminares, el cual está bajo cargo de la empresa ASD SAS que, según la información oficial, notificó en la madrugada que parte de la información enviada por las juntas receptoras aún no ha sido procesada.

El ente electoral habilitó este martes un "acceso público" en "un ambiente público" de carácter temporal destinado a medios de comunicación y otro para partidos políticos para seguir los resultados preliminares, según se informó en una comparecencia de prensa sin aceptar preguntas de los periodistas.