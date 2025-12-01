Cossette López: "Es una falla técnica, no una decisión del CNE de detener los resultados"

Tegucigalpa, Honduras

La consejera Cossette López Osorio manifestó este lunes que debido a una falla técnica se han paralizado la Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) de los resultados electorales de las Elecciones Generales 2025. La consejera en entrevista en CNN mencionó que la detención de la transmisión de los resultados no es una decisión directa del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino es atribuida a una falla en el sistema que trabajan para solventarlo con la compañía responsable pero que la misma sería restablecido hasta este martes por la mañana. "No existió ninguna decisión al respecto, no es una voluntad expresa del Consejo Nacional, es literalmente una falla técnica en la plataforma de divulgación, sobre la cual nosotros estamos solventando", precisó.

La consejera habló del proceso electoral del pasado domingo y afirmó que todo se desarrolló con normalidad que hubo pequeñas fallas técnicas en los lectores biométricos pero que al final permitieron solventarse durante la jornada electoral. Cossette detalló que un 88% de los lectores biométricos funcionaron con normalidad y destacó que más de tres millones setecientos mil hondureño ejercieron el sufragio y que fueron registrados en los mismos. La consejera amplio varios detalles de la jornada electoral y felicitó nuevamente al pueblo hondureño por la masiva participación y el compromiso adquirido con las mismas.

Empate técnico entre Nasralla y Asfura