¡Preparen sus maletas! Shakira anuncia tres conciertos en El Salvador

La cantante colombiana Shakira dará tres conciertos en El Salvador -único país de Centroamérica en el que se presentará- como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour', anunció este viernes la productora encargada de la organización.
"¡EL 2026 VIENE CON TODO! Prepárate porque viviremos la Residencia Centroamericana de Shakira en El Salvador", publicó la productora en redes sociales.
Los conciertos están programados para los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026, y las entradas saldrán a la venta el próximo 17 de diciembre, anunció la productora que destacó que serán las únicas fechas en Centroamérica.
Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, en San Salvador.
La artista, que en 1998 estuvo en suelo salvadoreño y participó en un programa de televisión, ha sido premiada este año con el reconocimiento de Billboard por 'La gira latina más taquillera de una mujer en la historia'.
@showmansv Shakira llega a El Salvador con 3 fechas 😱, convirtiéndose en el único país de Centroamérica en donde hará conciertos 🇸🇻🎶 #elsalvador #concierto #shakira #salvadoreños #ultimahora ♬ Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66 - Bizarrap & Shakira
Estrella mundial
Shakira es una superestrella colombiana nacida en Barranquilla en 1977, conocida por fusionar pop latino, rock y ritmos orientales, destacando desde niña por su voz y baile del vientre, lanzando su primer álbum a los 14 años y alcanzando fama global con Pies Descalzos (1995) y Laundry Service (2001).
Con una trayectoria que incluye éxitos como "Hips Don't Lie", múltiples Grammys, su labor filantrópica con la Fundación Pies Descalzos y eventos como el Super Bowl, ha vendido millones de discos y se consolidó como un ícono mundial de la música latina.