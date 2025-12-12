Hailee Steinfeld y Josh Allen anuncian que esperan su primer hijo

La actriz y cantante Hailee Steinfeld y Josh Allen, mariscal de campo de los Buffalo Bills, anunciaron que están esperando su primer hijo. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, acompañada de un video.

El anuncio se produce apenas unos meses después de su boda, celebrada en una ceremonia íntima en California. Del enlace trascendieron solo algunas imágenes oficiales, y contó con la presencia de familiares cercanos y amigos del mundo del cine, la música y la NFL. La pareja optó por un evento discreto, coherente con la forma en que ha manejado su relación desde el inicio.

Steinfeld y Allen comenzaron su relación a mediados de 2023, cuando fueron vistos juntos por primera vez en Nueva York. Aunque inicialmente mantuvieron un perfil bajo, con el tiempo empezaron a aparecer en alfombras rojas y eventos deportivos, consolidándose como una de las parejas más comentadas entre Hollywood y el deporte estadounidense.

La relación se fortaleció rápidamente y, en entrevistas previas, ambos señalaron que compartían valores, metas y una visión de vida similar. Para muchos seguidores, la noticia del embarazo no resultó inesperada, ya que la pareja había manifestado su deseo de formar una familia “más temprano que tarde”.

Hailee Steinfeld, de 27 años, continúa consolidándose como una de las artistas más versátiles de su generación. Su carrera como actriz despegó con la nominación al Óscar por True Grit, y posteriormente sumó una trayectoria musical con temas como “Most Girls” y “Let Me Go”. En televisión, destacó recientemente en la serie Hawkeye de Marvel, donde interpretó a Kate Bishop, papel que la posicionó como una figura relevante dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

En el cine, Steinfeld también ha sido reconocida por dar voz a Gwen Stacy en la saga animada Spider-Verse, cuyo capítulo más reciente obtuvo amplio reconocimiento de la crítica y del público. Aunque su agenda profesional sigue activa, fuentes cercanas señalan que la artista planea ajustar sus compromisos para priorizar esta nueva etapa personal.

Josh Allen es, por su parte, uno de los jugadores más destacados de la NFL. Como quarterback de los Buffalo Bills, ha sido una pieza clave en las últimas temporadas, llevando al equipo a múltiples apariciones en playoffs y consolidándose como uno de los talentos más sobresalientes de la liga.

Su desempeño deportivo lo ha convertido en una figura mediática, con una presencia creciente en campañas publicitarias de marcas deportivas y tecnológicas. En distintas declaraciones públicas, Allen ha señalado que su vida personal ha ganado estabilidad desde el inicio de su relación con Steinfeld.

Tras el anuncio del embarazo, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación por parte de fanáticos, compañeros de equipo, colegas de la industria del entretenimiento y otras celebridades. La pareja, que suele ser reservada con su vida privada, agradeció el apoyo con un mensaje conjunto: “Nos sentimos bendecidos y emocionados por lo que viene”.

Con una boda reciente, carreras en pleno auge y la llegada de su primer hijo, Hailee Steinfeld y Josh Allen atraviesan uno de los momentos más significativos de sus vidas. Su historia, que conecta dos universos tan distintos como Hollywood y la NFL, suma ahora un nuevo capítulo marcado por la expectativa y la ilusión.