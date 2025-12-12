  1. Inicio
Teletón 2025 inicia 27 horas de amor con meta de 77.5 millones

Bajo el lema “Teletón es servicio”, la Teletón 2025 inició este 12 de diciembre con 27 horas de solidaridad y una meta de 77.5 millones de lempiras para apoyar a personas con discapacidad.

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 20:35 -
  • Aneth Flores
Directores y encargados de Teletón estuvieron presentes en el inicio del evento más esperado del año.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
Cortés, Honduras.

Honduras vuelve a unirse este viernes 12 de diciembre en una de las jornadas solidarias más esperadas del año.

A partir de las 9:00 de la noche inició oficialmente Teletón 2025, un maratón de 27 horas de amor y servicio que busca recaudar 77.5 millones de lempiras para continuar apoyando a personas con discapacidad en el país.

Bajo el lema “Teletón es servicio” y con su respectivo himno, así inició el evento que convoca a ciudadanos, empresas y organizaciones a sumar esfuerzos en favor de la inclusión, la esperanza y la dignidad de miles de hondureños que reciben atención a través de los centros Teletón.

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, abrió el evento dando su bendición y realizó la primera donación. “Yo me he beneficiado durante el covid-19 y daré mi granito de arena”, expresó después de su oración.

Oración del cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez.

 (Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA)

La Teletón 2025 se desarrollará los días 12 y 13 de diciembre y se transmite desde el gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel, en Tegucigalpa, convirtiéndose en el epicentro de una movilización nacional marcada por la solidaridad.

Rafael Villeda, presidente de la Asociación Teletón, afirmó que el evento es un legado de la iniciativa del empresario José Rafael Ferrari, fundador de este movimiento a favor de las personas con discapacidad, y que esperan alcanzar este año la meta propuesta. Asimismo, señaló que a lo largo de su trayectoria se ha atendido y beneficiado a más de 11 millones de hondureños.

En San Pedro Sula, la mañana de este viernes, caravanas y decenas de voluntarios recorrieron distintos puntos de la ciudad para invitar a la población a realizar su donativo y sumarse a esta causa que une corazones en todo el país.

Teletón Honduras 2025: comienza la gran jornada de amor y solidaridad

 (Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA)

El evento contará este año con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales, quienes aportarán música, alegría y mensajes de esperanza durante la transmisión.

Entre ellos destacan Fabiana, intérprete del himno Teletón es servicio; La Gran Banda, Polache, Sonora Dinamita, Key Key, Las Chicas Rolands, Raffy, Nibuman, D’Artes, Urbaleth, Wayback y Carlos Salazar, además de academias de baile y grupos folclóricos que llenarán el escenario de ritmo y color.

Gabriela Galeas, Salvador Nasralla, Loren Mercadal, Erik Chavarría y Jean Paul Irías fueron los presentadores que abrieron el evento..

 (Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA)

Considerada como uno de los eventos más emblemáticos y esperados del año, la Teletón reafirma su papel como un espacio donde la solidaridad se transforma en acciones concretas, recordando que cada aporte, sin importar su monto, representa una oportunidad de mejorar vidas.

Redacción web
Aneth Flores

