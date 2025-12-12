Teletón 2025 inicia 27 horas de amor con meta de 77.5 millones

Cortés, Honduras.

Honduras vuelve a unirse este viernes 12 de diciembre en una de las jornadas solidarias más esperadas del año.

A partir de las 9:00 de la noche inició oficialmente Teletón 2025, un maratón de 27 horas de amor y servicio que busca recaudar 77.5 millones de lempiras para continuar apoyando a personas con discapacidad en el país.

Bajo el lema “Teletón es servicio” y con su respectivo himno, así inició el evento que convoca a ciudadanos, empresas y organizaciones a sumar esfuerzos en favor de la inclusión, la esperanza y la dignidad de miles de hondureños que reciben atención a través de los centros Teletón.

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, abrió el evento dando su bendición y realizó la primera donación. “Yo me he beneficiado durante el covid-19 y daré mi granito de arena”, expresó después de su oración.