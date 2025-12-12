Cossette López asegura que el CNE avanza en preparación del escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.

La consejera Cossette López afirmó este viernes que el Consejo Nacional Electora (CNE) continúa avanzando en la preparación del escrutinio especial, pese a lo que describió como un contexto adverso y presiones políticas, reiterando que el proceso se desarrollará con apego a la ley y bajo principios de transparencia. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, López señaló que el CNE ha seguido trabajando “contra viento y marea” en la consolidación de los procedimientos previos necesarios para iniciar, a la brevedad posible, el escrutinio especial de actas con inconsistencias. Entre los avances, la consejera detalló que ya fue aprobado el protocolo para los escrutinios especiales, se recibió la acreditación de los miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) y se encuentra en proceso la emisión de las credenciales correspondientes.

Asimismo, informó que este viernes se realizó la capacitación de los integrantes de las JEVR y que está por concluir la verificación visual y la autorización de corrección de errores de transcripción, conforme a lo establecido en el reglamento electoral. En su pronunciamiento, López contrastó el trabajo técnico del CNE con la actitud de sectores políticos, a los que acusó de concentrarse en la conformación de directivas del Congreso Nacional y en el reparto de cargos públicos, mientras, según expresó, descuidan la responsabilidad de respetar el proceso electoral.

2. Se recibió... pic.twitter.com/PldIgSSBRJ — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) December 13, 2025

La consejera también denunció una situación que calificó como preocupante en materia de seguridad. Relató que la noche anterior, autoridades policiales detuvieron el vehículo que utiliza habitualmente y obligaron a descender a las personas que se transportaban en él, a quienes, según afirmó, les revisaron incluso los alimentos que llevaban. López cuestionó el procedimiento policial y señaló que el hecho ocurrió en un contexto que consideró delicado, sugiriendo que las acciones podrían estar vinculadas con el momento político que atraviesa el país. En su mensaje, la funcionaria aseguró que la persecución política “no es inminente, es real”, y advirtió que, a su juicio, actores que verdaderamente delinquen estarían utilizando su poder para presionar a las autoridades electorales. Además, afirmó que en reuniones políticas se estaría hablando de un eventual gobierno de transición y de convocatorias a elecciones en el mes de mayo, lo cual, según López, representa un riesgo para la institucionalidad democrática. La consejera del CNE hizo un llamado a respetar el veredicto expresado en las urnas y advirtió que centrarse únicamente en intereses particulares podría derivar en una crisis democrática. “Honduras merece resultados y una alternancia pacífica del poder”, expresó López, al reiterar que continuará trabajando con responsabilidad, transparencia y apego a la verdad electoral. Además, aseguró que seguirá firme en su labor dentro del CNE, subrayando su compromiso con el proceso democrático y con el cumplimiento de la voluntad popular.

