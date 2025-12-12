Video: Shakira y sus hijos protagonizan emotivo momento en Argentina

La cantante colombiana Shakira regaló uno de los momentos más emotivos de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour durante su segundo concierto en Buenos Aires, Argentina, donde sorprendió al invitar al escenario a sus hijos, Milan y Sasha.
Los niños, fruto de su relación con Gerard Piqué, hicieron su primera aparición en la gira vestidos en tonos celestes y blancos para interpretar junto a su madre "Acróstico", la balada que se ha convertido en uno de los capítulos más íntimos de la reciente etapa musical de la colombiana.
Al concluir la interpretación, Milan y Sasha abrazaron y besaron a la artista colombiana, quien recibió el gesto visiblemente conmovida ante un público que no dejó de aplaudir.
El emotivo momento formó parte del cierre de la serie de conciertos en la capital argentina, donde Shakira agotó ambas fechas antes de llevar su espectáculo a Córdoba, donde se presentará el 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.
"Acróstico", lanzada en mayo de 2023, ya tenía un significado especial para la cantante. En su estreno, Shakira reveló que la participación de sus hijos había sido un regalo inesperado pero profundamente significativo.
"Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte.}
"La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", escribió.
Y mientras su gira sigue avanzando por Latinoamérica, la respuesta del público mexicano ya hizo lo suyo: Shakira regresará a México en 2026 con tres fechas confirmadas -21 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, 24 de febrero en Mérida y 27 de febrero en el Estadio GNP de la CDMX- tras una explosiva demanda.
"Shakira regresa a México para ofrecer las noches más poderosas, emotivas y explosivas de la gira", destacó OCESA al anunciar las nuevas funciones.