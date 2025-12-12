Video: Shakira y sus hijos protagonizan emotivo momento en Argentina

Buenos Aires.

La cantante colombiana Shakira regaló uno de los momentos más emotivos de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour durante su segundo concierto en Buenos Aires, Argentina, donde sorprendió al invitar al escenario a sus hijos, Milan y Sasha.

Los niños, fruto de su relación con Gerard Piqué, hicieron su primera aparición en la gira vestidos en tonos celestes y blancos para interpretar junto a su madre "Acróstico", la balada que se ha convertido en uno de los capítulos más íntimos de la reciente etapa musical de la colombiana.

Al concluir la interpretación, Milan y Sasha abrazaron y besaron a la artista colombiana, quien recibió el gesto visiblemente conmovida ante un público que no dejó de aplaudir.

El emotivo momento formó parte del cierre de la serie de conciertos en la capital argentina, donde Shakira agotó ambas fechas antes de llevar su espectáculo a Córdoba, donde se presentará el 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.