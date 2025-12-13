Joven es asesinado a disparos tras persecución en San Marcos de Colón, Choluteca

San Marcos de Colón, Choluteca.

Un joven fue asesinado a balazos en las últimas horas en el sector de Comalí, San Marcos de Colón, departamento de Choluteca, en un hecho violento que mantiene consternados a los pobladores de la zona sur del país.

La víctima fue identificada como Josué David Fúnez, originario de Talanga, Francisco Morazán, quien, según información preliminar, habría sido perseguido antes de ser alcanzado por sus atacantes.