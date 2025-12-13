Joven es asesinado a disparos tras persecución en San Marcos de Colón, Choluteca

Un joven fue asesinado a balazos en las últimas horas en el sector de Comalí, San Marcos de Colón, departamento de Choluteca, en un hecho violento que mantiene consternados a los pobladores de la zona sur del país.
La víctima fue identificada como Josué David Fúnez, originario de Talanga, Francisco Morazán, quien, según información preliminar, habría sido perseguido antes de ser alcanzado por sus atacantes.
De acuerdo con los primeros reportes, el joven se transportaba en un vehículo cuando fue interceptado, sacado por la fuerza y posteriormente acribillado a disparos, sin que hasta ahora se conozcan mayores detalles sobre cómo ocurrió el ataque.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado quiénes serían los responsables del crimen ni los posibles motivos que llevaron al asesinato.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue correspondiente para los procedimientos legales.