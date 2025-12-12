  1. Inicio
  2. · Sucesos

Asesinan a hombre en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula

Un hombre fue asesinado a tiros en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula. Según datos preliminares, habría sido víctima de un asalto.

Asesinan a hombre en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para ampliar las investigaciones.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés.

Un hombre murió este viernes por la tarde en la avenida Circunvalación, en San Pedro Sula, Cortés, zona norte de Honduras.

Según información preliminar, la víctima presuntamente salía de una unidad bancaria cuando habría intentado huir, pero fue atacada a disparos por sujetos desconocidos. El cuerpo quedó tendido cerca de su propio carro.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes. También llegaron paramédicos, quienes confirmaron que, debido a la gravedad de las heridas, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Según datos preliminares, habría sido víctima de un asalto.

Según datos preliminares, habría sido víctima de un asalto.

 (Foto: LA PRENSA)

Los primeros reportes indican que el hombre habría sido despojado de sus pertenencias por los atacantes y que recibió, de manera preliminar, al menos dos impactos de bala en la cabeza. En la escena del crimen quedaron varios casquillos del arma como evidencia.

Asesinan a un hombre en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, mientras continúan las indagaciones para esclarecer el hecho.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias