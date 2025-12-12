Asesinan a hombre en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Un hombre murió este viernes por la tarde en la avenida Circunvalación, en San Pedro Sula, Cortés, zona norte de Honduras.

Según información preliminar, la víctima presuntamente salía de una unidad bancaria cuando habría intentado huir, pero fue atacada a disparos por sujetos desconocidos. El cuerpo quedó tendido cerca de su propio carro.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes. También llegaron paramédicos, quienes confirmaron que, debido a la gravedad de las heridas, el hombre ya no presentaba signos vitales.