Lo que se sabe sobre la muerte de un hombre en la avenida Circunvalación de SPS

A pocos días de la Navidad, un hombre fue asesinado a balazos en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula. Esto se sabe

A 12 días de la celebración de la Navidad, la tarde de este viernes se confirmó la muerte de un hombre tras un presunto asalto en San Pedro Sula, Cortés, en la zona norte de Honduras.

 Foto: LA PRENSA
Según información preliminar, antes de las 3:30 de la tarde se escucharon varios disparos. Minutos después, varias unidades policiales llegaron al lugar y acordonaron la zona, confirmando una persona muerta.

 Foto: LA PRENSA
La víctima presuntamente salía de una agencia bancaria cuando habría intentado huir, pero fue atacada a disparos por sujetos desconocidos.

Foto: LA PRENSA
El cuerpo del hombre quedó tendido cerca de su propio vehículo; no logró refugiarse en su interior.

 Foto: LA PRENSA
Al lugar de los hechos llegaron paramédicos, quienes confirmaron que, debido a la gravedad de las heridas, el hombre ya no presentaba signos vitales.

 Foto: LA PRENSA
Los primeros reportes indican que el hombre habría sido despojado de sus pertenencias por los atacantes y que recibió, de manera preliminar, al menos dos impactos de bala en la cabeza.

Foto: LA PRENSA
En la escena quedaron varios casquillos de arma de fuego como evidencia. En cuestión de segundos, el lugar se llenó de curiosos y medios de comunicación.

 Foto: LA PRENSA
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima. Aún no llegan familiares a la escena del crimen.

 Foto: LA PRENSA
Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.
Cerca del lugar del crimen se observó la presencia de varias cámaras de seguridad, las cuales se espera que las autoridades utilicen para avanzar en la investigación del caso.
