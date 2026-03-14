La actriz que dominó los Óscar, pero nunca asistió a recibirlos

En la historia de los premios de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences hay nombres que quedaron grabados por sus récords. Entre ellos destaca el de Katharine Hepburn, la actriz que ganó cuatro Óscar a mejor actriz a lo largo de su carrera, una marca que continúa intacta más de cuatro décadas después.
Lo llamativo de ese logro es la paradoja que lo acompaña: Hepburn nunca asistió a la ceremonia para recoger ninguno de sus premios. Su ausencia constante en la gala la convirtió en una figura atípica dentro de una industria que suele celebrar cada reconocimiento con gran visibilidad pública.
Nacida en 1907 en Connecticut, Hepburn inició su trayectoria artística en los escenarios de Broadway durante la década de 1920. Su talento pronto llamó la atención de cazatalentos de Hollywood, lo que marcó su salto definitivo al cine.
Su debut en la gran pantalla llegó con A Bill of Divorcement (1932). Apenas dos años después obtuvo su primera estatuilla como mejor actriz por Morning Glory (1933), cuando tenía solo 26 años y en su primera nominación.
A pesar de ese inicio prometedor, pasarían décadas antes de que volviera a levantar otro Óscar. Durante ese tiempo acumuló nominaciones sin lograr nuevamente la victoria en la categoría.
El reconocimiento regresó finalmente en los años sesenta. Hepburn ganó el premio a mejor actriz por Guess Who’s Coming to Dinner (1967), película en la que compartió escena con Sidney Poitier y que abordaba temas sociales sensibles para la época.
Al año siguiente volvió a imponerse en la misma categoría por The Lion in Winter (1968), en una ceremonia histórica en la que el premio fue compartido con Barbra Streisand por su papel en Funny Girl.
Su cuarto y último Óscar llegó en 1982 gracias a su interpretación en On Golden Pond (1981), donde interpretó a la esposa del personaje de Henry Fonda en lo que sería la última actuación cinematográfica del legendario actor.
A lo largo de su carrera, Hepburn acumuló un total de 12 nominaciones al Óscar, todas en la categoría de mejor actriz protagonista. Aunque varias figuras han conseguido tres estatuillas —entre ellas Meryl Streep, Jack Nicholson y Daniel Day-Lewis— nadie ha logrado superar su récord.
La actriz mantuvo siempre una postura distante frente a los premios. Durante años defendió públicamente su desinterés por los galardones y por la exposición mediática que rodea a las ceremonias.
“Los premios no significan nada”, declaró en una ocasión. “Mi verdadero premio es el trabajo”. Con el tiempo, sin embargo, ofrecería una explicación más personal sobre su ausencia en las galas: “Si me siento aquí en mi silla, donde debo ser honesta conmigo misma para progresar y mejorar mi carácter, ¿por qué no voy a los premios de la Academia? Tiene que ser que tengo miedo de perder”.