La actriz que dominó los Óscar, pero nunca asistió a recibirlos

Al año siguiente volvió a imponerse en la misma categoría por The Lion in Winter (1968), en una ceremonia histórica en la que el premio fue compartido con Barbra Streisand por su papel en Funny Girl.

Su cuarto y último Óscar llegó en 1982 gracias a su interpretación en On Golden Pond (1981), donde interpretó a la esposa del personaje de Henry Fonda en lo que sería la última actuación cinematográfica del legendario actor.