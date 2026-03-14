Premios Óscar 2026: una gala que se perfila impredecible

En su opinión no es debatible que la ganadora en el apartado de mejor actriz será Jessie Buckley por el drama 'Hamnet': "No hay ningún indicio que haya recibido, de que ella no se llevará un Óscar. Es la única en las categorías de actuación por la que apostaría sin dudar". Por su parte, Timothée Chalamet, que con su interpretación en 'Marty Supreme' había sido el favorito del inicio de la temporada tras ganar premios como los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, fue perdiendo fuerza en las últimas semanas y en paralelo, Michael B. Jordan ('Los pecadores') ganó terreno en galardones como los SAG.