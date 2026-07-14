Polvo de los escombros enferma a familiares que buscaban víctimas del terremoto en Venezuela

El pasado 9 de julio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la salud mental "es también una prioridad urgente" y señaló que, si bien el aumento inicial de casos de trauma ha comenzado a estabilizarse, la respuesta sanitaria "está entrando en una nueva fase centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana". Indicó que se necesitan 23,9 millones de dólares para mantener la respuesta de salud en el país.