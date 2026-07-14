Mhoni Vidente anticipa un desenlace impactante para el Inglaterra vs Argentina

Mhoni Vidente ha causado revuelo en las redes sociales tras dar su vaticinio de lo que ocurrirá en la semifinal Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026.
Las semifinales del Mundial 2026 prometen paralizar al planeta y uno de los encuentros que más expectativa genera es el choque entre Inglaterra y Argentina.
Dos de las selecciones más poderosas del fútbol mundial volverán a verse las caras en un duelo cargado de historia, rivalidad y la ilusión de disputar una nueva final de la Copa del Mundo.
La selección dirigida por Lionel Scaloni llega con la misión de defender la corona conquistada en Qatar 2022. Con Lionel Messi como máximo referente y líder dentro del terreno de juego, la Albiceleste ha logrado superar cada obstáculo en su camino hacia las semifinales.
Después de dejar en el camino a Suiza en los cuartos de final, Argentina volvió a demostrar su capacidad para competir en los momentos más exigentes, alimentando el sueño de convertirse en una de las pocas selecciones capaces de conquistar dos Copas del Mundo de manera consecutiva.
Del otro lado aparece una Inglaterra que ha convencido con su rendimiento durante toda la competición. El conjunto británico eliminó a Noruega y llega impulsado por una generación de futbolistas que combina experiencia y juventud.
En medio de la enorme expectativa que rodea este compromiso, volvió a tomar fuerza una predicción realizada por la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente, quien semanas atrás sorprendió al acertar los resultados de los cuartos de final del Mundial.
La vidente había pronosticado que Francia eliminaría a Marruecos, que España superaría a Bélgica, que Inglaterra dejaría fuera a Noruega y que Argentina vencería a Suiza para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.
Con el cumplimiento de esas predicciones, sus declaraciones comenzaron a viralizarse nuevamente en las redes sociales y generaron un intenso debate entre aficionados y seguidores del campeonato.
Mhoni considera que el equipo de Lionel Scaloni llegará a la semifinal con un importante desgaste físico producto de la exigencia acumulada durante el torneo, un factor que, desde su perspectiva, podría terminar siendo determinante en el desenlace del campeonato.
"Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar", afirmó la astróloga al analizar las posibilidades del seleccionado argentino.
Aunque reconoció que el vigente campeón tenía argumentos suficientes para instalarse entre los cuatro mejores del Mundial, fue contundente al señalar que no lograría superar la semifinal y que su camino finalizaría precisamente frente a Inglaterra.
Sin ofrecer un marcador específico, Mhoni dejó entrever que el conjunto británico será el encargado de avanzar a la gran final del Mundial 2026, dejando a Argentina sin la posibilidad de defender exitosamente el título conquistado en Qatar y frustrando el sueño de conseguir un histórico bicampeonato mundial.
La vidente también aseguró que el campeón del Mundial será una selección europea, reforzando así su pronóstico de que Inglaterra podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del desenlace del torneo.
"Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar", reiteró Mhoni Vidente dejando entrever de que Inglaterra será finalista de la Copa del Mundo.
Mientras algunos seguidores destacan la precisión de sus recientes aciertos y consideran que sus predicciones merecen atención, otros recuerdan que el fútbol suele romper cualquier pronóstico y que ninguna visión puede sustituir lo que ocurre sobre el terreno de juego.