Mundial 2026: FIFA castiga a España después de la victoria ante Francia

Pese a su enorme victoria ante Francia que los clasificó a la Gran Final del Mundial 2026, la selección de España será sancionada por la FIFA.
España rompió todos los pronósticos y se convirtió en el primer finalista del torneo después de derrotar a Francia con un contundente marcador de 2-0 en una semifinal que quedará marcada como uno de los grandes golpes de autoridad del campeonato.
La selección española llegó al encuentro con muchas dudas por enfrentar a una Francia que aparecía como una de las grandes favoritas al título, especialmente por el enorme poder ofensivo liderado por Kylian Mbappé, además de figuras como Michael Olise y una generación de futbolistas acostumbrada a disputar las instancias decisivas.
Sin embargo, el equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró personalidad, orden táctico y eficacia para dejar fuera a una de las potencias del fútbol mundial.
La selección de España salió decidida a imponer condiciones desde los primeros minutos y encontró rápidamente la ventaja en el marcador
Al minuto 22 del primer tiempo, Mikel Oyarzabal convirtió desde el punto penal para poner el 1-0 y darle tranquilidad a una selección española que entendió que no podía permitir que Francia tomara confianza con el paso de los minutos.
Con la ventaja en el marcador, España manejó los tiempos del partido y apostó por cortar los circuitos ofensivos de Francia. El objetivo era evitar que jugadores como Mbappé y Olise encontraran espacios para desequilibrar, por lo que cada duelo individual y cada balón dividido comenzaron a ser determinantes en una semifinal de máxima tensión.
Uno de los momentos más comentados ocurrió al minuto 31 del primer tiempo, cuando Michael Olise intentaba generar peligro por el costado izquierdo, pero Marc Cucurella frenó la acción con una falta táctica.
El lateral español recibió tarjeta amarilla por la infracción y esa amonestación posteriormente tuvo consecuencias económicas para la Federación Española.
Más allá del resultado deportivo, la FIFA también dio a conocer sanciones económicas relacionadas con las tarjetas amarillas mostradas durante el encuentro dirigido por el árbitro salvadoreño Iván Barton.
Durante la victoria española sobre Francia, Marc Cucurella fue el único futbolista de España amonestado, situación que provocó una multa de 10.000 dólares para la Federación Española de Fútbol, de acuerdo con las normas establecidas en el Código Disciplinario de la FIFA para el Mundial 2026.
La alegría de la selección española por haber conseguido el boleto a la gran final del Mundial 2026 quedó acompañada por una noticia inesperada fuera de los terrenos de juego
España no se salvó de la disciplina de la FIFA y recibió una sanción económica tras su histórica victoria sobre Francia en las semifinales del torneo.
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente hizo historia al derrotar a los franceses con marcador de 2-0, logrando avanzar al partido por el título mundial en una noche inolvidable para el fútbol español. Sin embargo, el triunfo también dejó consecuencias debido a una acción puntual durante el desarrollo del encuentro.
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) aplicó una multa económica a la Federación Española debido a la única tarjeta amarilla que recibió un futbolista de La Roja durante el compromiso. El protagonista de la amonestación fue Marc Cucurella, quien fue sancionado por una infracción táctica para detener una acción ofensiva de Francia.
Aunque la acción no tuvo mayor impacto en el marcador, sí fue tomada en cuenta por el reglamento disciplinario de la FIFA. De acuerdo con las normas establecidas para el Mundial 2026, cada amonestación dentro de las fases finales del torneo puede representar una sanción económica para las federaciones involucradas.
Por ese motivo, España deberá pagar una multa de 10.000 dólares debido a la tarjeta amarilla mostrada al lateral izquierdo. La sanción no afecta su participación en la final del Mundial, pero sí representa un llamado de atención antes del partido más importante del campeonato.
La Federación Española celebró la clasificación histórica, pero ahora deberá asumir este castigo económico mientras el equipo concentra todos sus esfuerzos en conquistar el título mundial.
La selección española llega a la final con la confianza por las nubes después de eliminar a una de las grandes favoritas, aunque con la obligación de mantener la disciplina para evitar nuevas sanciones.