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FIFA no perdona: La dura sanción a Argentina tras clasificación a la final

Argentina logró una enorme remontada ante Inglaterra, sin embargo, recibirá una dura sanción pese a clasificar a la final del Mundial 2026.

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La Selección de Argentina lo hizo de nuevo y este miércoles firmó otra épica remontada en el Mundial 2026, ahora teniendo como víctima a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.
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La Albiceleste comenzó cayendo con un gol de Anthony Gordo tras asistencia de Bellingham. Los actuales campeones no bajaron los brazos

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Enzo Fernández y Lautaro Martínez fueron los anotadores de la Albiceleste para darle el triunfo y la clasificación a la final del Mundial 2026.
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Sin embargo, no todo fue fiesta para los sudamericanos, ya que recibirían sanciones por lo que pasó durante el partido.
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La clasificación de Argentina llegó acompañada de una sanción que deberá asumir antes de enfrentar a España en la gran final.
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Desde la previa se anticipaba un partido de mucho contacto, y eso se confirmó en el desarrollo del encuentro.
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El primer tiempo fue el más intenso, con un total de 19 faltas cometidas, la mayor cifra registrada en una primera mitad de un Mundial.
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Lisandro Martínez fue el primer argentino en ser amonestado al minuto 42 tras una fuerte infracción.
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Previamente, el defensor Cristian "Cuti" Romero también había visto la tarjeta amarilla por una falta sancionada por el árbitro Ismail Elfath.
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En el complemento, Rodrigo De Paul se convirtió en el tercer futbolista argentino en recibir una amonestación.
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Con esas tres tarjetas amarillas, Argentina alcanzó el umbral que activa una sanción económica establecida por la FIFA.

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De acuerdo con el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario de la FIFA 2026, cada tarjeta amarilla genera una multa de 10.000 dólares.
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En consecuencia, la Albiceleste deberá pagar un total de 30.000 dólares por las tres amonestaciones recibidas frente a Inglaterra.
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Inglaterra también fue sancionada económicamente, aunque en una menor cuantía, debido a que solo un jugador fue amonestado.
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Elliot Anderson recibió tarjeta amarilla al minuto 37 del primer tiempo por una falta sobre Lionel Messi.
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Esa única amonestación representa una multa de 10.000 dólares para la selección inglesa, según el mismo reglamento disciplinario.
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