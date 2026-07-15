FIFA no perdona: La dura sanción a Argentina tras clasificación a la final

La Selección de Argentina lo hizo de nuevo y este miércoles firmó otra épica remontada en el Mundial 2026, ahora teniendo como víctima a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.
La Albiceleste comenzó cayendo con un gol de Anthony Gordo tras asistencia de Bellingham. Los actuales campeones no bajaron los brazos
Enzo Fernández y Lautaro Martínez fueron los anotadores de la Albiceleste para darle el triunfo y la clasificación a la final del Mundial 2026.
Sin embargo, no todo fue fiesta para los sudamericanos, ya que recibirían sanciones por lo que pasó durante el partido.
La clasificación de Argentina llegó acompañada de una sanción que deberá asumir antes de enfrentar a España en la gran final.
Desde la previa se anticipaba un partido de mucho contacto, y eso se confirmó en el desarrollo del encuentro.
El primer tiempo fue el más intenso, con un total de 19 faltas cometidas, la mayor cifra registrada en una primera mitad de un Mundial.
Lisandro Martínez fue el primer argentino en ser amonestado al minuto 42 tras una fuerte infracción.
Previamente, el defensor Cristian "Cuti" Romero también había visto la tarjeta amarilla por una falta sancionada por el árbitro Ismail Elfath.
En el complemento, Rodrigo De Paul se convirtió en el tercer futbolista argentino en recibir una amonestación.
Con esas tres tarjetas amarillas, Argentina alcanzó el umbral que activa una sanción económica establecida por la FIFA.
De acuerdo con el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario de la FIFA 2026, cada tarjeta amarilla genera una multa de 10.000 dólares.
En consecuencia, la Albiceleste deberá pagar un total de 30.000 dólares por las tres amonestaciones recibidas frente a Inglaterra.
Inglaterra también fue sancionada económicamente, aunque en una menor cuantía, debido a que solo un jugador fue amonestado.
Elliot Anderson recibió tarjeta amarilla al minuto 37 del primer tiempo por una falta sobre Lionel Messi.
Esa única amonestación representa una multa de 10.000 dólares para la selección inglesa, según el mismo reglamento disciplinario.