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FIFA causa revuelo: Cambia las reglas para la final Argentina vs España del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya comienza a generar todo tipo de comentarios luego de una inesperada decisión de la FIFA.

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FIFA ha realizado sorprendente cambio de cara a la final del Mundial 2026 que disputarán las selecciones de España e Inglaterra.
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El Mundial 2026 ya tiene su final confirmada. Argentina le ganó este miércoles 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta y se enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey y Nueva York.
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La final del Mundial 2026 tendrá una novedad histórica que promete cambiar por completo la experiencia de los aficionados. La FIFA confirmó que el partido decisivo contará con un entretiempo de 30 minutos, una medida inédita en la historia de la Copa del Mundo.
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El encuentro se disputará el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York, Nueva Jersey, escenario que albergará la definición del campeón y un espectáculo nunca antes visto en un Mundial.
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Con esta decisión, el organismo rector del fútbol busca replicar el exitoso formato del Super Bowl de la NFL, donde el show de medio tiempo se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año a nivel mundial.

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La ampliación del descanso permitirá desarrollar un espectáculo musical de gran magnitud, con la participación de artistas de talla internacional que acompañarán la final del torneo.
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Entre los nombres anunciados figuran Madonna, BTS, Shakira, Coldplay, Justin Bieber y Burna Boy, quienes ofrecerán un show preparado especialmente para la ocasión frente a millones de espectadores en todo el planeta.
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El director de operaciones del Mundial, Heimo Schirgi, reconoció que se va a organizar un gran evento: "La ceremonia de clausura cerrará el círculo del Mundial 2026 a través de la música, la cultura y el fútbol, antes de que arranque el esperado partido que coronará a los campeones de este torneo histórico".
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Las dudas alcanzan especialmente a selecciones como España, cuyo estilo de juego se basa en largas posesiones de balón y un ritmo elevado para desgastar físicamente al rival. Un descanso tan prolongado podría modificar el desarrollo táctico del encuentro.
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Además, los cuerpos técnicos dispondrían de mucho más tiempo para reorganizar estrategias, analizar el partido y preparar modificaciones, un aspecto que podría cambiar significativamente la dinámica habitual de una final mundialista.
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La FIFA anunció que en los próximos días ofrecerá todos los detalles sobre la organización del espectáculo y explicará oficialmente cómo se implementará esta modificación reglamentaria, una decisión que ya genera una polémica comparable a la que provocaron en su momento las pausas de hidratación.
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Mientras tanto, la organización de la final continúa avanzando. España se convirtió en la primera selección clasificada al partido decisivo tras imponerse por 2-0 a Francia en la semifinal disputada el 14 de julio.
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