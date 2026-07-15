Autopsia revela cómo murió el empresario y ganadero Rodbin Suazo

El empresario y ganadero Rodbin Antonio Suazo, de 49 años, murió a causa de una caída accidental en una zona de difícil acceso en Comayagua, según el informe de autopsia de Medicina Forense.
La confirmación fue brindada por el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, quien explicó que los resultados forenses descartaron la participación de terceras personas en la muerte del reconocido productor.
"El reporte autopsial de Medicina Forense indica que fue una situación accidental lo que le provocó la muerte", manifestó Barahona al referirse al caso que mantuvo en incertidumbre a familiares y pobladores.
El ganadero había sido reportado como desaparecido desde el fin de semana, luego de salir de Siguatepeque con destino a la comunidad de San Isidro, en el municipio de El Rosario, Comayagua.
Según la información proporcionada por sus familiares, Suazo se movilizaba en un vehículo blanco y transportaba un caballo pequeño y una oveja que pretendía vender. Después de ese recorrido no volvieron a tener comunicación con él.
Durante las labores de búsqueda, las autoridades localizaron el vehículo abandonado en una zona boscosa. En las cercanías también fueron encontrados los dos animales que llevaba el empresario, ambos con vida.
El hallazgo del automóvil sin señales de robo generó incertidumbre entre familiares y equipos de investigación, quienes continuaron con los operativos para ubicar al ganadero.
Tras varios recorridos, el martes las autoridades encontraron el cuerpo de Suazo en el fondo de una hondonada, en un sector de difícil acceso en Comayagua.
Barahona explicó que, además de la autopsia, los elementos encontrados en la escena permitieron establecer que no hubo intervención de otras personas en el hecho.
El portavoz policial detalló que todas las pertenencias del empresario fueron encontradas en el lugar, junto con los animales que trasladaba el día de su desaparición. La muerte de Rodbin Antonio Suazo causó consternación entre familiares, amigos y miembros del sector ganadero, quienes participaron en la búsqueda durante los días de incertidumbre.
Las autoridades informaron que, con los resultados forenses, el caso queda establecido como una muerte accidental, luego de que los investigadores descartaran un escenario criminal.