Indignación y denuncia de Inglaterra tras caer ante Argentina: "Es una vergüenza"

La épica remontada de Argentina sobre Inglaterra para clasificar a la final del Mundial 2026 no solo desató la euforia entre los aficionados de la Albiceleste, sino que también provocó una enorme polémica en las redes sociales.
La selección de Argentina protagonizó una remontada memorable al derrotar 2-1 a Inglaterra y sellar su clasificación a la gran final del Mundial 2026, en un encuentro lleno de emoción que se definió en los últimos minutos.
Con esta victoria, Argentina celebró por todo lo alto su clasificación a una nueva final mundialista, donde buscará revalidar el título conquistado en Catar 2022. En el duelo decisivo se enfrentará a España, selección que aseguró su lugar tras imponerse con autoridad por 2-0 a Francia en la otra semifinal del torneo.
Los ingleses salieron destrozados tras el final del juego.
Las plataformas digitales estallaron apenas terminó el partido. Mientras millones de argentinos celebraban el agónico triunfo por 2-1, numerosos periodistas, analistas y aficionados centraron el debate en una fuerte entrada de Enzo Fernández sobre Jude Bellingham que el árbitro del compromiso decidió no sancionar con tarjeta roja.
La jugada se volvió viral en cuestión de minutos y generó una ola de reacciones.
Muchos usuarios consideran que la acción ameritaba la expulsión del mediocampista argentino por la dureza del contacto, mientras que otros defendieron la decisión arbitral al considerar que la falta no reunía los criterios para una tarjeta roja directa.
Las redes sociales estallaron por la agresión de Enzo Fernández.
José Ramíón Fernández dejó su punto de vista.
En otra polémica, los de Inglaterra denunciaron un posible fuera de juego en el gol de Enzo.
La espectacular remontada de la selección de Argentina sobre Inglaterra para clasificarse a la gran final del Mundial 2026 dio la vuelta al mundo y ocupó las portadas de los principales medios deportivos.
Diario Marca de España.
TyC Sports de Argentina.
El Clarín de Argentina.
Varios medios argentinos aprovecharon la ocasión para lanzar dardos contra Inglaterra.
"Dios es argentino", señalaron en el diario Olé de Argentina.
"Las malvinas son argentinas", señalaron en el diario Olé.
Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, es señalado como el culpable de la eliminación de los ingleses.
"Tuchel. Cag.. Te vas a Miami y después a tu casa", señaló MisterChip.
"El ridículo de Tuchel", señalan en redes.