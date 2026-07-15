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La emoción de Messi, su cruce con Bellingham, venganza Argentina y el error de Inglaterra

El enganchón de Messi con Bellingham, lágrimas en Inglaterra y la celebración de Argentina tras clasificar a la final del Mundial 2026.

La emoción de Messi, su cruce con Bellingham, venganza Argentina y el error de Inglaterra
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Las imágenes de la remontada de Argentina (1-2) contra Inglaterra pra clasificar a la final del Mundial 2026. Lionel Messi volvió a ser protagonista con dos asistencias y su cruce con Jude Bellingham.

 FOTOS: EFE y FIFA
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Un llenazo espectacular en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para la semifinal Inglaterra vs Argentina.
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El fraternal saludo entre Thomas Tuchel y Lionel Scaloni antes del inicio del partido Inglaterra vs Argentina.
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David Beckham asistió al partido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta acompañado por su familia.
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El infiltrado en la semifinal. El famoso hincha mexicano Caramelo no se perdió el partido entre Inglaterra y Argentina.
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Los ingleses en el primer tiempo le pusieron las cosas complicadas a Lionel Messi con una defensa feroz.
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¿Era para tarjeta? Apenas habían transcurrido 3 minutos y ocurrió esta falta por la espalda de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson
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El partido se puso caliente por varios tramos. Se armó un conato de bronca tras una falta contra Leo Messi.
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El árbitro estadounidense Ismail Elfath tuvo que poner orden en el partido para calmar las cosas entre los jugadores argentinos e ingleses.
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Ismail Elfath empezó a mostrar tarjetas amarillas y tuvo un arbitraje aceptable.
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El cruce de palabras entre Jude Bellingham y Leandro Paredes.
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Jude Bellingham no dejó pasar a Messi en esta jugada y le ganó la posesión. El balón se fue al final.
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Jude Bellingham y Messi protagonizaron un cruce en el medio campo tras una falta.
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La desafiante mirada de Lionel Messi a Jude Bellingham.
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Anthony Gordon abrió el marcador en el segundo tiempo. La defensa argentina se durmió y el delantero inglés aprovechó para anotar el 1-0.
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Anthony Gordon se adelantó a la marca de Nahuel Molina y superó a Emiliano 'Dibu' Martínez para el 1-0 de Inglaterra.
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La celebración de Anthony Gordon en su primer gol en el Mundial 2026.
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La celebración de Anthony Gordon con sus compañeros en su primer gol en el Mundial 2026.
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Los jugadores de la Selección de Inglaterra festejando el gol Anthony Gordon contra Argentina.
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David Beckham festejando el gol de Anthony Gordon.
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La sangre fría del 'Cuti' Romero para esta salida del balón ante la presión inglesa.
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