La emoción de Messi, su cruce con Bellingham, venganza Argentina y el error de Inglaterra

Las imágenes de la remontada de Argentina (1-2) contra Inglaterra pra clasificar a la final del Mundial 2026. Lionel Messi volvió a ser protagonista con dos asistencias y su cruce con Jude Bellingham.
Un llenazo espectacular en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para la semifinal Inglaterra vs Argentina.
El fraternal saludo entre Thomas Tuchel y Lionel Scaloni antes del inicio del partido Inglaterra vs Argentina.
David Beckham asistió al partido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta acompañado por su familia.
El infiltrado en la semifinal. El famoso hincha mexicano Caramelo no se perdió el partido entre Inglaterra y Argentina.
Los ingleses en el primer tiempo le pusieron las cosas complicadas a Lionel Messi con una defensa feroz.
¿Era para tarjeta? Apenas habían transcurrido 3 minutos y ocurrió esta falta por la espalda de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson
El partido se puso caliente por varios tramos. Se armó un conato de bronca tras una falta contra Leo Messi.
El árbitro estadounidense Ismail Elfath tuvo que poner orden en el partido para calmar las cosas entre los jugadores argentinos e ingleses.
Ismail Elfath empezó a mostrar tarjetas amarillas y tuvo un arbitraje aceptable.
El cruce de palabras entre Jude Bellingham y Leandro Paredes.
Jude Bellingham no dejó pasar a Messi en esta jugada y le ganó la posesión. El balón se fue al final.
Jude Bellingham y Messi protagonizaron un cruce en el medio campo tras una falta.
La desafiante mirada de Lionel Messi a Jude Bellingham.
Anthony Gordon abrió el marcador en el segundo tiempo. La defensa argentina se durmió y el delantero inglés aprovechó para anotar el 1-0.
Anthony Gordon se adelantó a la marca de Nahuel Molina y superó a Emiliano 'Dibu' Martínez para el 1-0 de Inglaterra.
La celebración de Anthony Gordon en su primer gol en el Mundial 2026.
La celebración de Anthony Gordon con sus compañeros en su primer gol en el Mundial 2026.
Los jugadores de la Selección de Inglaterra festejando el gol Anthony Gordon contra Argentina.
David Beckham festejando el gol de Anthony Gordon.
La sangre fría del 'Cuti' Romero para esta salida del balón ante la presión inglesa.