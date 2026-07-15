La nueva faceta de Haaland con su linda novia después de jugar el Mundial 2026

Erling Haaland sigue acaparando todas las miradas tras finalizar su participación dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues ahora ha vuelto a ser tendencia al aparecer junto a su pareja Isabel Haugseng Johansen en una nueva faceta.
Erling Haaland brilló en el Mundial 2026 pese a la eliminación de la Selección de Noruega en los cuartos de final contra Inglaterra.
El delantero noruego en su primera Copa del Mundo marcó siete goles y fue la figura de su selección. Ahora es noticia por la nueva faceta que luce tras el Mundial.
Erling Haaland sorprendió a todos en un desfile de moda al que asistió acompañado por su pareja.
Erling Haaland y su novia Isabel Haugseng Johansen se convirtieron en la sensación del desfile de alta moda de Dolce & Gabbana, celebrado en Taormina, Italia, con un sinfín de celebridades de alto perfil.
El futbolista y su pareja llegaron al evento acaparando la atención de propios y extraños, luciendo looks combinados que los hicieron ver como todos unos ícono de moda, lujo y estilo.
Haaland, de 25 años, vistió un conjunto blanco con beige, compuesto por un blazer de botones cruzados, una pañoleta atada en el cuello además de pantalones rectos hechos con tela traslúcida. Remató el outfit con gafas solares de D&G, además de un broche de oro.
Por su parte, Isabel se encargó de que todas las miradas estuvieran puestas sobre ella con un vestido lencero transparente con pedrería bordada sobre la tela, que usó al estilo braless, con la espalda descubierta y falda recta.
Usó también pendientes de diamantes y un bolso plateado de la firma italiana. La pareja contrastó sus atuendos beige con zapatos oscuros también de la marca. “Gracias @dolcegabbana por recibirnos. Una velada especial en Taormina”, escribió Isabel, que también es una famosa futbolista, sus redes sociales.
La pareja fue visita junto a otras celebridades de alto perfil durante el desfile y la fiesta posterior. Entre los invitados destacaron nombres como Jennifer Lopez, el jugador noruego Sander Berge y su novia Julie Karlsen y el actor Michele Morrone.
La estrella de la selección noruega y del Manchester City, Erling Haaland, es una de las imágenes principales de la marca de moda italiana. De acuerdo con los informes, el jugador firmó como embajador de D&G en 2023, con un contrato de patrocinio de casi 3 millones de dólares.
Su asistencia al show de moda ocurre apenas unos días después de haber terminado su participación con Noruega en el Mundial 2026, torneo en el que se robó los reflectores y la atención mediática y por el cual se convirtió en el nuevo ídolo del deporte y las redes sociales.
Recientemente, el delantero del Manchester City fue tendencia dentro de la moda de alta costura, al darse a conocer diversos datos sobre su exclusiva colección de bolsos de alta gama, la cual se estima que tiene un valor superior a los 800 mil dólares, en donde sobresalen marcas como Hermès, Louis Vuitton, Chanel y Dolce & Gabbana, consolidándose como un ícono de la moda masculina.
Aunque Erling Haaland es una de las mayores estrellas del fútbol mundial, su pareja ha preferido mantenerse lejos de los reflectores. Isabel Haugseng Johansen es una joven noruega originaria de Bryne, la misma ciudad donde creció el delantero.
Ambos se conocieron desde la adolescencia mientras formaban parte del entorno deportivo del club local y, con el paso de los años, su amistad se transformó en una relación sentimental que hoy acapara la atención de los aficionados.
A diferencia de otras parejas de futbolistas, Isabel evita la exposición mediática y rara vez concede entrevistas o comparte detalles de su vida privada, de hecho poco se sabe que tienen un hijo nacido en 2024 del que no se sabe el nombre ni su identidad.
Las apariciones de Isabel junto a Haaland en el Mundial 2026, vacaciones y exclusivos eventos de moda han despertado la curiosidad de miles de seguidores. Su bajo perfil, combinado con el éxito del goleador noruego, ha convertido a la pareja en una de las más comentadas del futbol europeo y en una de las favoritas de las redes sociales.