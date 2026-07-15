La nueva faceta de Haaland con su linda novia después de jugar el Mundial 2026

Recientemente, el delantero del Manchester City fue tendencia dentro de la moda de alta costura, al darse a conocer diversos datos sobre su exclusiva colección de bolsos de alta gama, la cual se estima que tiene un valor superior a los 800 mil dólares, en donde sobresalen marcas como Hermès, Louis Vuitton, Chanel y Dolce & Gabbana, consolidándose como un ícono de la moda masculina.