Nuevo giro Real Madrid-Olise, deja al Barcelona y trueque por Julián Álvarez

Así marcha el mercado de fichajes este miércoles 15 de julio en el fútbol internacional: refuerzos, salidas y novedades en los grandes equipos.
OFICIAL // Jesús Vallejo confirma su renovación en el Albacete hasta el año 2029.
OFICIAL // Sangante, Juan Iglesias y Guridi fueron presentados este miércoles por el Sevilla.
OFICIAL // Álvaro Arbeloa ya conoció las instalaciones del Fulham, su nuevo equipo tras su salida del Real Madrid.
OFICIAL // Thomas Meunier se convierte en nuevo jugador del Sunderland de Inglaterra.
Desde Inglaterra apuntan que el Manchester United, Liverpool y Chelsea estarían interesados en Manu Koné.
OFICIAL // Lesley Chimuanya Ugochukwu se convierte en nuevo jugador del Galatasaray de Turquía.
OFICIAL // Mason Greenwood se convierte en nuevo jugador del Fenerbahçe: "El Olympique de Marsella agradece a Mason Greenwood sus dos temporadas en el club y le desea mucho éxito en su futura carrera".
Nicolò Schira revela que Bouaddi ya tiene decidido su futuro y habría dado el 'sí' para una llegada al Manchester City. Los ingleses ya preparan una oferta.
TEAMTalk informa que el AC Milán está preguntando por Gabriel Jesus del Arsenal.
OFICIAL // La Juventus de Turín anunció este miércoles a Ismael Konaté como su nuevo refuerzo.
OFICIAL // El Deportivo ha llegado a un principio de acuerdo con el Olympique de Marsella para el traspaso del delantero Pierre-Emerick Aubameyang, quien regresará así a la liga española tras un breve paso por el FC Barcelona en el curso 2022-23.
OFICIAL // El Cagliari de Italia anuncia el fichaje de Harry Winks procedente del Leicester.
YA ESTÁ EN ESPAÑA. El delantero alemán Karim Adeyemi ha aterrizado este miércoles en la capital catalana para cerrar su fichaje por el Barcelona para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, procedente del Borussia Dortmund.
OFICIAL // Mattia Liberali fue anunciado como nuevo jugador del Como 1907 de la Serie A de Italia.
Fabrizio Romano informa que el AC Milán estaría buscando la renovación de Luka Modric y Amorim lo volvió a contactar, ya que mantiene la confianza en continuar ligados.
La BBC informa que Viktor Gyokeres podría ser utilizado como moneda de cambio para llevar a Julián Álvarez al Arsenal.
Fabrizio Romano informa que Andrés Cuenca viajó a Como el jueves para firmar un contrato de larga duración con el club tras su llegada procedente del Barcelona.
Nuevo giro. El periodista francés Santi Aouna informó en exclusiva que Olise decidió su futuro. Según detalla, el francés considera que el Real Madrid "es el club perfecto para continuar su progresión".