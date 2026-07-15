Mercado: Olise pide salir del Bayern Múnich y sorprende el equipo de su elección

Michael Olise ha causado revuelo tras tomar la decisión de cambiar de equipo de cara a la próxima campaña.
Michael Olise quedó fuera de la competición tras la derrota francesa y ahora toda la atención se centra en la posibilidad de que el talentoso extremo cambie de aires durante este verano.
El futbolista del Bayern Múnich habría comunicado su deseo de vestir la camiseta del Real Madrid, al considerar que el conjunto español es el escenario ideal para continuar con su crecimiento y dar el siguiente gran paso en su carrera.
La eliminación del Mundial cerró su participación con Francia, pero abrió un nuevo capítulo en torno a su futuro a nivel de clubes.
Bombazo. Michael Olise quiere unirse al Real Madrid este verano, creyendo que el gigante español es el club ideal para dar el próximo paso en su carrera.
El periodista Santi Aouna de FootMercato reporta que Olisé ya tiene en la mente la opción de ir al Real Madrid este verano.
El jugador está cómodo dentro del Bayern Múnich, sin embargo, sabe que el cuadro de la capital del España representa la cúspide del fútbol y Michael tiene la espina de medirse dentro de dicho nivel de exigencia.
Según la información que circula en el entorno del mercado, el Real Madrid ya estaría al tanto de la intención del jugador y tendría la disposición de realizar una fuerte inversión para intentar concretar su fichaje.
La entidad blanca estaría preparada para afrontar una operación de grandes dimensiones, incluso llegando a plantearse un traspaso récord para hacerse con uno de los extremos más prometedores del fútbol mundial.
Olise, de 24 años, llegó al Bayern Múnich como una de las grandes apuestas del proyecto alemán y rápidamente se convirtió en una pieza importante por su capacidad ofensiva, desequilibrio individual.
Su rendimiento llamó la atención de varios grandes de Europa, pero el Real Madrid aparece ahora como el destino que más seduce al jugador.
La postura oficial del Bayern Múnich es clara: Michael Olise es considerado un futbolista intransferible y el club alemán no tendría intención de desprenderse de él.
La directiva bávara quiere construir su futuro alrededor del atacante francés y estaría trabajando para ofrecerle una renovación de contrato que asegure su permanencia durante los próximos años.
Aunque públicamente el Bayern insiste en que no está en venta, el club también estaría analizando diferentes escenarios en caso de que la voluntad del jugador sea marcharse. Incluso habría comenzado a observar alternativas en el mercado ante la posibilidad de tener que encontrar un reemplazo de alto nivel.
El interés del Real Madrid por Olise encaja con la política del club de seguir incorporando jóvenes talentos con capacidad para marcar diferencias en los escenarios más importantes. La entidad española ha apostado en los últimos años por futbolistas con proyección mundial y considera que el francés puede convertirse en una pieza clave para su ataque.
Mientras el Bayern intenta convencerlo de permanecer en Múnich, el Real Madrid espera aprovechar la oportunidad para incorporar a uno de los jugadores que más han llamado la atención en Europa.
El mercado de fichajes promete tener a Olise como uno de sus grandes protagonistas. La batalla entre el deseo del jugador, la resistencia del Bayern y la ambición del Real Madrid podría convertirse en una de las novelas más importantes del verano.
Olise se estaría uniendo a Mbappé en Real Madrid.