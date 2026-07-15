Indignación por la muerte de Johan Guerrero, migrante con documentos en regla, tras un enfrentamiento con ICE

La muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine ha provocado indignación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, familiares de la víctima y autoridades colombianas, quienes exigen una investigación independiente sobre lo ocurrido.
El joven, originario de Bucaramanga, en el departamento de Santander, había emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales y residía en la ciudad de Biddeford, donde perdió la vida el pasado lunes durante una intervención de agentes migratorios.
La versión oficial del ICE sostiene que uno de sus agentes disparó contra Durán Guerrero luego de que este presuntamente intentara utilizar su vehículo como un arma contra funcionarios de la agencia durante el operativo.
Sin embargo, esa explicación ha sido cuestionada por organizaciones civiles y testigos. Videos difundidos por medios locales muestran el automóvil desplazándose sin control después de los disparos, lo que ha generado dudas sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
El caso es investigado por la Policía de Maine, el Departamento de Seguridad Pública del estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), mientras continúan los llamados para que el proceso se desarrolle con transparencia.
En declaraciones a Blu Radio, el padre del joven, Omar Durán, aseguró que su hijo mantenía su situación migratoria en regla y cumplía con todos los requerimientos establecidos por las autoridades estadounidenses.
"Él tenía su permiso de trabajo. Iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían", afirmó y a su vez relató que Johan estaba casado, tenía una hija de tres años y llevaba una vida dedicada al trabajo. Durante las mañanas laboraba en una veterinaria y, por las tardes, realizaba entregas a domicilio con su vehículo para generar mayores ingresos.
"Él tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir. Era una persona de bien, criada con valores", expresó Omar Durán al recordar a su hijo.
Tras conocerse el caso, la Embajada de Colombia en Estados Unidos lamentó el fallecimiento del connacional y anunció que brinda asistencia consular a sus familiares. Además, informó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información oficial sobre las circunstancias que rodearon la muerte del joven.
Por su parte, la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la organización Presente! señalaron que Durán Guerrero contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social, por lo que reclamaron una investigación "rápida, independiente y transparente" para esclarecer lo sucedido.
El caso también generó una reacción del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó la muerte del migrante como "un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del Gobierno de los EE.UU." y pidió una actuación inmediata del servicio exterior colombiano.
A través de la red social X, Petro expresó que espera que las acciones jurídicas avancen con rapidez para que los responsables respondan por el homicidio y solicitó además un pronunciamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre lo ocurrido.
El mandatario colombiano agregó que, a su juicio, el caso constituye una "víctima de Estado" derivada de la persecución y exclusión contra un grupo poblacional por razones étnicas y culturales.