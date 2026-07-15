Indignación por la muerte de Johan Guerrero, migrante con documentos en regla, tras un enfrentamiento con ICE

"Él tenía su permiso de trabajo. Iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían", afirmó y a su vez relató que Johan estaba casado, tenía una hija de tres años y llevaba una vida dedicada al trabajo. Durante las mañanas laboraba en una veterinaria y, por las tardes, realizaba entregas a domicilio con su vehículo para generar mayores ingresos.