Confesión del padre de Jayden Adams tras trágica muerte: la policía ya intervino

Surgen nuevas noticias sobre la muerte de Jayden Adams, mediocampista de la selección de Sudáfrica que recientemente participó en el Mundial 2026.
El futbolista de apenas 25 años falleció pocos días después de haber representado a su país en la máxima competición internacional, dejando una profunda tristeza entre sus familiares, compañeros y aficionados.
La noticia causó una enorme conmoción debido a que Adams venía de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera: disputar una Copa del Mundo y formar parte del histórico equipo de los "Bafana Bafana" que logró avanzar por primera vez a la fase de eliminación directa de un Mundial.
El mediocampista tuvo participación en los tres partidos de la fase de grupos, siendo titular ante México y República Checa, además de ingresar frente a Corea del Sur.
El talentoso centrocampista de los Bafana Bafana, Jayden Adams, falleció repentinamente apenas unas semanas después de haber sido pieza clave en la histórica participación de su selección en el Mundial 2026 y las autoridades adelantan la investigación.
La pérdida ha dejado un vacío devastador en su entorno. Su padre, Juanito Adams, habló en una entrevista para el medio eNCAnews sobre el durísimo momento que atraviesan.
“Como todos saben, fue una muerte prematura", comenzó diciendo el papá de Jayden Adams, jugador de Sudáfrica que falleció tras haber jugado el Mundial 2026.
"La familia está teniendo dificultades para asimilarlo. No será fácil seguir adelante", señaló el papá de Jayden Adams.
"La gente dice que se hará más fácil, pero no será así. Simplemente aprendes a vivir con ello”, confesó el papá de Jayden Adams.
La muerte de Jayden fue completamente inesperada y la familia continúa luchando para aceptar la ausencia del joven futbolista, quien era considerado una de las grandes promesas del fútbol sudafricano.
El papá de Jayden Adams pidió respeto mientras avanzan las investigaciones y mientras sus seres queridos viven el proceso de duelo.
Ante esta situación, la policía local intervino y abrió oficialmente una investigación judicial.
“La policía central de Ciudad del Cabo registró un expediente de investigación judicial tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años el sábado”, indicó FC van Wyk, portavoz de la policía de la provincia de Cabo Occidental.
La policía añadió que “las circunstancias que rodearon este incidente están bajo investigación”.
Aunque en redes sociales y algunos foros han circulado fuertes rumores y especulaciones sobre un posible suicidio, las autoridades aún no han revelado la causa de muerte oficial.
El Ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, expresó su profunda conmoción al señalar que “el fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus talentos jóvenes más brillantes”.
Las autoridades sudafricanas confirmaron que la muerte del jugador está siendo investigada por la policía de Ciudad del Cabo, luego de que su cuerpo fuera encontrado en una propiedad ubicada en la zona de Schotsche Kloof.
Hasta el momento, la causa del fallecimiento no ha sido revelada y la familia se encuentra a la espera de los resultados oficiales.