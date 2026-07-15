Estos son los actores de 'La Odisea' y los personajes que interpretan

Dibujado por Homero como un héroe con lado oscuro por su ambición y su falta de escrúpulos, Nolan expone algunos matices de esa personalidad pero potencia el lado más heroico del que es, por otro lado, uno de los grandes héroes de la historia de la literatura, ese Odiseo, que es más conocido por su nombre romano, Ulises. Damon aporta esa mirada honesta tan característica de su personalidad en un muy buen pero no excepcional trabajo.