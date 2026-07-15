Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este jueves 16 de julio

Los trabajos programados por la estatal eléctrica también dejarán sin energía a varias comunidades del departamento de Comayagua entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. El corte abarcará Agua Blanca, La Guadalupe, la Penitenciaría El Porvenir, Horcones, Agua Caliente, La Laguna, La Masica, El Zapote, Esquías, La Zabaneta, La Peña, Mal Paso, Terrerito de Las Trancas, Minas de Oro, Minas de San Antonio, Nicaragüita, Terrerito de Los Cuellos, San José del Potrero y zonas aledañas.