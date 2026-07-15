Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este jueves 16 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este jueves 16 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central permanecerá sin servicio de energía eléctrica desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde las zonas de la colonia Cataluña, residencial San José, Beneficio de Café, Villa Peniel, Promdeca, aldea Río Abajo, urbanización Villa Madrid, Conetsa, Trituradora de Piedras, Serviverduras, aldea Las Flores, colonia Emanuel, Buen Samaritano, residencial Briceño, residencial Los Olivos y comunidades aledañas.
En el mismo horario, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., también se suspenderá el suministro eléctrico en la Empresa Nacional de Artes Gráficas, colonia Miraflores, Miraflores Norte, Dirección Nacional de Tránsito, edificios administrativos, el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Jardines de Miraflores, el plantel de Cemcol, bodegas del SANAA, CEAD, Cipreses San Ignacio, Miraflores Sur, Altos y Lomas de Miraflores Sur, parte de la residencial San Ignacio, sectores de la colonia Tres Caminos, Palmeras de San Ignacio, el Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), colonia Luis Landa, Plaza Bancatlán y sectores cercanos.
Los trabajos programados por la estatal eléctrica también dejarán sin energía a varias comunidades del departamento de Comayagua entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. El corte abarcará Agua Blanca, La Guadalupe, la Penitenciaría El Porvenir, Horcones, Agua Caliente, La Laguna, La Masica, El Zapote, Esquías, La Zabaneta, La Peña, Mal Paso, Terrerito de Las Trancas, Minas de Oro, Minas de San Antonio, Nicaragüita, Terrerito de Los Cuellos, San José del Potrero y zonas aledañas.
Finalmente, en San Pedro Sula la interrupción del servicio eléctrico está prevista de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde. Los sectores afectados serán barrio Barandillas, Grupo Inpono, la parte oeste de la colonia Honduras, barrio La Granja, colonia Smith, el sector oeste de la colonia Modelo, barrio Las Flores (sureste) y comunidades cercanas.