Tabla goleadores Mundial 2026: Messi da golpe a Mbappé en Bota de Oro por impensado motivo

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras los partidos de las semifinales. Messi superó a Mbappé y le dio duro revés en la Bota de Oro por increíble motivo.
21. Cristiano Ronaldo (Portugal) — El jugador luso fue eliminado en octavos de final y registró 3 anotaciones durante la presente Copa del Mundo.
20. Elijah Just (Nueva Zelanda) — El jugador y su país no pasaron de la fase de grupos, pero dejó 3 anotaciones,
19. Raúl Jiménez (México) — El delantero mexicano tuvo una gran participación hasta octavos de final y cerró con 3 anotaciones.
18. Ismael Saibari (Marruecos) — El jugador africano no estuvo por lesión en octavos de final y cerró su participación con 3 anotaciones.
17. Folarin Balogun (Estados Unidos) — El jugador norteamericano se fue sin goles en octavos de final y registró 3 anotaciones en el Mundial 2026.
16. Jonathan David (Canadá) — También fue eliminado en octavos de final y culminó con 3 goles durante la presente Copa del Mundo.
15. Romelu Lukaku (Bélgica) — El delantero también registró 3 anotaciones durante el Mundial 2026.
14. Charles De Ketelaere (Bélgica) — Marcó en la recta final de su presencia en el Mundial 2026 y finalizó con 3 dianas en el torneo.
13. Matheus Cunha (Brasil) — El delantero de la Canarinha se despidió en octavos de final con 3 goles.
12. Kai Havertz (Alemania) — Su selección quedó fuera en dieciseisavos ante Paraguay y solo pudo marcar 3 goles.
11. Deniz Undav (Alemania) — Fue otro de los goleadores de su selección y dijo adiós al torneo con 3 tantos.
10. Ismaïla Sarr — Senegal — 4 goles | 1 asistencia.
9. Vinícius — Brasil — 4 goles | 1 asistencia.
8. Julián Quiñones — México — 4 goles | 1 asistencia.
7. Mikel Oyarzabal — España — 5 goles | 1 asistencia. El delantero español marcó un gol en las semifinales ante Francia.
6. Ousmane Dembélé — Francia — 5 goles | 2 asistencias. El delantero francés no marcó ni asistió en las semifinales contra España.
5. Harry Kane — Inglaterra — 6 goles | 1 asistencia. El delantero inglés se fue en blanco en semifinales del Mundial 2026 contra Argentina.
4. Jude Bellingham — Inglaterra — 6 goles | 1 asistencia. El mediocampista inglés quedó afuera de la final tras perder contra Argentina.
3. Erling Haaland — Noruega — 7 goles | 0 asistencias.
2. Kylian Mbappé — Francia — 8 goles | 3 asistencias. El delantero francés no pudo marcar en la eliminación francesa ante España.
1. Lionel Messi — Argentina — 8 goles | 4 asistencias. Si no anota, asiste y así mantiene su influencia gigante. Por este criterio Leo lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras dos asistencias en semifinales ante Inglaterra, pese a que ha marcado 8 goles, los mismos que suma el francés Kylian Mbappé.