Tabla goleadores Mundial 2026: marcó, duro revés a Mbappé y Messi sonríe en Bota de Oro

Así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el inicio de las semifinales: Mbappé, Messi, Kane y Bellingham en la lucha por la Bota de Oro.
25. Johan Manzambi (Suiza) -- No estuvo en el duelo ante Argentina en cuartos de final y cerró su participación con 3 anotaciones.
24. Yoane Wissa (República Democrática del Congo) -- El jugador africano también firmó 3 tantos durante su presencia en el Mundial 2026. Llegaron hasta dieciseisavos.
23. Cristiano Ronaldo (Portugal) -- El jugador luso fue eliminado en octavos de final y registró 3 anotaciones durante la presente Copa del Mundo.
22. Cody Gakpo (Países Bajos) -- El neerlandés se quedó en dieciseisavos, pero también acumuló 3 tantos durante su participación.
21. Brian Brobbey (Países Bajos) -- El jugador también marcó 3 anotaciones en el Mundial 2026. Fue eliminado en dieciseisavos ante Marruecos.
20. Elijah Just (Nueva Zelanda) -- El jugador y su país no pasaron de la fase de grupos, pero dejó 3 anotaciones,
19. Raúl Jiménez (México) -- El delantero mexicano tuvo una gran participación hasta octavos de final y cerró con 3 anotaciones.
18. Ismael Saibari (Marruecos) - El jugador africano no estuvo por lesión en octavos de final y cerró su participación con 3 anotaciones.
17. Folarin Balogun (Estados Unidos) -- El jugador norteamericano se fue sin goles en octavos de final y registró 3 anotaciones en el Mundial 2026.
16. Jonathan David (Canadá) -- También fue eliminado en octavos de final y culminó con 3 goles durante la presente Copa del Mundo.
15. Romelu Lukaku (Bélgica) -- El delantero también registró 3 anotaciones durante el Mundial 2026.
14. Charles De Ketelaere (Bélgica) -- Marcó en la recta final de su presencia en el Mundial 2026 y finalizó con 3 dianas en el torneo.
13. Matheus Cunha (Brasil) -- El delantero de la Canarinha se despidió en octavos de final con 3 goles.
12. Kai Havertz (Alemania) -- Su selección quedó fuera en dieciseisavos ante Paraguay y solo pudo marcar 3 goles.
11. Deniz Undav (Alemania) -- Fue otro de los goleadores de su selección y dijo adiós al torneo con 3 tantos.
10. Ismaïla Sarr (Senegal) -- El jugador africano dijo adiós al Mundial en dieciseisavos ante Bélgica y cerró con 4 goles.
9. Julián Quiñones (México) -- El delantero azteca fue una de las sorpresas en la tabla de goleadores y se despidió en octavos de final ante Inglaterra. Registró 4 tantos.
8. Vinicius Júnior (Brasil) -- El jugador del Real Madrid firmó 4 anotaciones hasta los octavos de final del Mundial 2026.
7. Ousmane Dembélé (Francia) -- El jugador del PSG no anotó en la semifinal ante España y se mantiene en la tabla con 5 anotaciones. Jugará el partido por el tercer lugar con su selección.
6. Mikel Oyarzábal (España) -- Anotó este martes desde el punto penal ante Francia en las semifinales y escaló en la pelea por la Bota de Oro tras alcanzar 5 tantos. Jugará la final con "La Roja".
5. Jude Bellingham (Inglaterra) -- El jugador del Real Madrid se destapó con doblete ante Noruega y se metió en la pelea por la Bota de Oro. Lleva 6 anotaciones en el torneo.
4. Harry Kane (Inglaterra) -- El atacante inglés ha firmado una enorme temporada y también lleva 6 goles en el Mundial 2026.
3. Erling Haaland (Noruega) -- El delantero firmó una histórica participación en su primera Copa del Mundo y fue eliminado con su país en cuartos de final. Cerró su participación con 7 goles.
2. Kylian Mbappé (Francia) -- El jugador del Real Madrid no marcó este martes ante España y se queda con 8 anotaciones en el torneo. Solo le falta jugar el partido por el tercer lugar.