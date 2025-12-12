Muere niña de 3 años mientras viajaba para recibir quimioterapia en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Una niña de apenas tres años murió este viernes mientras viajaba en un autobús de ruta desde Danlí hacia Tegucigalpa, donde recibiría tratamiento de quimioterapia, luego de sufrir una descompensación al llegar al sector de Villa Vieja, en la carretera al oriente de la capital. La menor fue identificada como Yadira Alexandra Merlo, quien se trasladaba junto a su padre desde el departamento de El Paraíso con el objetivo de llegar a un centro asistencial en Tegucigalpa.

Según la información preliminar, la niña era paciente oncológica y presentaba un estado de salud delicado. Al llegar a las cercanías de la terminal de Villa Vieja, comenzó a sentirse mal y se desmayó dentro de la unidad de transporte. Al notar que la menor no reaccionaba, su padre pidió ayuda a los demás pasajeros, quienes alertaron de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911. Minutos después, equipos de respuesta llegaron al lugar e intentaron auxiliar a la niña; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.