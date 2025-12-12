Pequeña empresa: Nuevo gobierno debe imponer impuestos a importaciones chinas

San Pedro Sula, Honduras

La iniciativa surge en un contexto de transición de gobierno tras las elecciones generales del 30 de noviembre cuyo resultado sigue bajo disputa entre Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, que han prometido reanudar las relaciones diplomáticas con Taiwán.

Las pequeñas empresas de Honduras proponen al nuevo gobierno imponer impuestos a las importaciones de China para crear un fondo especial de financiamiento a la producción nacional con bajas tasas de interés.

El sector de la micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representa el 90% del tejido empresarial y genera la mayoría de los empleos, pero enfrentan cierres masivos por competencia desleal, plantean las organizaciones que aglutina varios miles de emprendedores.

El Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe) reporta que durante las fiestas navideñas de 2025 las ventas de los pequeños talleres y negocios dedicados al comercio registran ventas bajas de 70% debido a la abundante oferta de productos chinos a bajos precios, importados por nuevas tiendas asiáticas abiertas en Honduras, y por las compras realizadas a través de las plataformas como Shein y Temu.

Victorino Carranza, presidente de Gremipe, afirma que el próximo gobierno deberá captar dinero adicional para potenciar a los pequeños empresarios marginados del sistema financiero, pues según él, las mipymes no consiguen préstamos en la banca por las costosas tasas de interés que van del 24% al 28%.

Carranza estima que las micro y pequeña empresa podría desarrollarse con financiamientos con tasas de interés del 4% y el 7%, similares a las de otros países centroamericanos, “pero eso hasta ahora ha sido imposible a pesar de las promesas de gobiernos pasados”.

“Si el gobierno no tiene dinero para financiar y proteger a los hondureños, entonces, que le imponga un impuesto a quienes nos perjudican. Desde que China comenzó a saturar el mercado de Honduras, cerraron pequeños talleres de ropa, zapaterías y otros negocios. Llegó el momento para que el gobierno le imponga impuestos a las importaciones de productos chinos”, dice.

Dado a la creciente ola de importaciones, en 2024, Honduras registró un exorbitante déficit comercial de $2,662 millones, es decir, exportó a penas $38.2 ($35.9 millones de mercancías generales y $2.3 millones en bienes de transformación) e importó $2,700.5 millones ($2,552.1 millones en mercancías generales y $148.4 millones en bienes de transformación), de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras (BCH).