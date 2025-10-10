Nueva alerta: Corren riesgos las personas que "alquilan" amigos virtuales

La industria de rentar amigos o alquiler de amigos es un nicho emergente dentro de un mercado amplio de servicios de compañía virtual o apoyo emocional digital que gana fuerza en el mundo por diferentes causas, entre ellas, la soledad en la cual se encuentran millones de personas en el mundo.La <b>Organización Mundial de la Salud</b> (OMS) publicó a finales de julio de 2025 el informe <a rel="nofollow" href="https://cdn.who.int/media/docs/default-source/who-commission-on-social-connection/whocsc-plainlanguage-es.pdf?sfvrsn=c5396dff_6&amp;download=true">De la soledad a la conexión social, el camino hacia sociedades más saludables</a>, en el cual expone que "entre 2014 y 2023, una de cada seis personas del planeta se sentía sola"."La desconexión social aumenta el riesgo de muerte; de hecho, la soledad provoca 871,000 muertes al año (2014-2019). La desconexión social también puede causar cardiopatías, ictus, depresión y ansiedad. Por tanto, la<b> conexión social </b>es esencial para mantener la salud. Al margen de la salud, la desconexión social puede provocar dificultades en el ámbito escolar, universitario o laboral y descomponer el tejido de las comunidades y las sociedades", dice esa organización.Para no correr riesgos con desconocidos que no tienen formación académica en la materia, las personas con problemas emocionales pueden acudir a consultorios privados en cualquier parte del país; en San Pedro Sula, al <b>Hospital San Juan de Dios</b>, Hospital Mario Catarino Rivas, Centro de Salud Paz Barahona, macro distritos (Las Palmas, Ribera Hernández, Cofradía), también, llamar al 150, número del Teléfono de la Esperanza. El <b>Instituto Hondureño para la Prevención</b> del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (Ihadfa) atiende a personas con problemas de adicciones de manera ambulatoria.Desde la pandemia covid-19, psicólogos atienden de manera virtual o presencial, a través de <b>Instagram y Facebook.</b> Estos profesionales cuentan un directorio de salud mental (@directoriomentalhn) en el cual están hay más de 200 psicólogos distintas especialidades que ofrecen sus servicios.