Nuevas formas de bullying acorralan a los adolescentes de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

“La verdad es que yo desconozco, porque por eso que yo... para vaciar el sistema (teléfono), pero no ha habido ningún resultado (...), las personas que llevaron el sistema no han dado resultados”, respondió Amador Girón, guarda de seguridad de una agencia bancaria, al ser consultado por LA PRENSA sobre si Sariah recibía ataques por internet o verbales.

A cuatro meses del suceso que conmovió a Campamento, los familiares creen que las investigaciones policiales no han avanzado. En una entrevista telefónica con LA PRENSA, Manuel Amador Girón, padre de Sariah, respondió que "ese caso está como casi olvidado".

Entre 2020 y 2024, se suicidaron en todo el país alrededor de 275 menores de 18 años, de acuerdo con cifras de Casa Alianza Honduras , organización no gubernamental que defiende los derechos de la niñez y promueve campañas de concienciación contra el acoso escolar.

En entrevista con LA PRENSA, Ricardo Coello, director de programas de Casa Alianza Honduras, ha advertido que los adolescentes están luchando por sobrellevar una avalancha de insultos, amenazas y humillaciones recibidas a través de las diferentes redes sociales que al final, en algunos casos, desencadenan problemas sicológicos que llevan a las víctimas a tomar decisiones fatales.

“Nosotros no podemos descartar que algún niño o niña se haya sentido tan mal para tomar una decisión de esta magnitud, por supuesto que sí. El bullying afecta la estima del niño y niña, más cuando la comunicación con la familia no existe, cuando no hay alguien que lo escuche u oriente”, dice.

Por los casos que conoce esa organización, Coello concluye que el “ciberacoso es una de las situaciones más terribles que entró en auge a partir de la pandemia, cuando casi todas las personas estaban encerradas, y cuando los niños y niñas recibían clases de manera virtual. Hoy en día hay más de 2,000 redes sociales y tantos medios por los cuales pueden contactar a un niño”.

La gravedad de este fenómeno también es reconocida por psicólogos en todo el país, quienes atienden con mayor frecuencia a menores que sufren depresión o expresan ideas suicidas como secuela de los constantes ataques que experimentan y sufren refugiados en el silencio.

“Este tipo de acoso cada día va en aumento; por medio de redes sociales emiten opiniones, divulgan información sin el consentimiento de la persona, amenazan; inventan mentiras, denigran a otros, se burlan de la apariencia o físico de un tercero, invaden la privacidad de otros o, inclusive, lo que está de moda hoy en día, hacen uso de la inteligencia artificial para crear la voz o suplantar editando imágenes con el rostro o partes del cuerpo de otras personas. Esto lo vemos muy a menudo y, a diario, va en aumento tanto en el ámbito escolar como social”, dice la psicóloga clínica Aminta Paz.