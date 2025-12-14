  1. Inicio
  2. · Sucesos

Policía hace saturaciones en Rivera Hernández, Planeta y otros sectores

Con estas operaciones se busca desarticular actividades de las pandillas y el crimen organizado.

Policía hace saturaciones en Rivera Hernández, Planeta y otros sectores

Agentes policiales haciendo registros en barrios y colonias de la Rivera Hernández.

Fotografía cortesía
San Pedro Sula, Cortés.

Las autoridades policiales ejecutron operativos de saturación en vehículos en la Rivera Hernández, Planeta, Cerrito Lindo y otros sectores aledaños por sus altos niveles de criminalidad.

Como novedad, las autoridades informaron que estos operativos se desarrollan de forma continua y focalizada en zonas priorizadas, mediante patrullajes intensivos, controles preventivos y presencia policial permanente, con el objetivo de disuadir faltas y delitos.

Estas saturaciones están orientadas a la identificación de miembros de estructuras criminales, al combate del tráfico y microtráfico de drogas, así como la portación ilegal de armas de fuego y la extorsión.

La actividad operativa se mantendrá durante diversos días para reducir la violencia.

La actividad operativa se mantendrá durante diversos días para reducir la violencia.

(Fotografía cortesía)

Paralelamente se montaron patrullajes en motorizadas dentro de puntos estratégicos para brindar apoyo logístico y así tener una presencia policial más efectiva, facilitando respuesta inmediata a denuncias ciudadanas, garantizando la seguridad y tranquilidad de la población.

Las motocicletas asignadas a las diferentes unidades han sido integradas al equipo logístico de la Regional #2 de la Policía del Valle de Sula, cumpliendo con la matriz operativa diseñada para fortalecer la vigilancia y la función policial en cada sector.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias