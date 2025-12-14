Policía hace saturaciones en Rivera Hernández, Planeta y otros sectores

Las autoridades policiales ejecutron operativos de saturación en vehículos en la Rivera Hernández, Planeta, Cerrito Lindo y otros sectores aledaños por sus altos niveles de criminalidad.
Como novedad, las autoridades informaron que estos operativos se desarrollan de forma continua y focalizada en zonas priorizadas, mediante patrullajes intensivos, controles preventivos y presencia policial permanente, con el objetivo de disuadir faltas y delitos.
Estas saturaciones están orientadas a la identificación de miembros de estructuras criminales, al combate del tráfico y microtráfico de drogas, así como la portación ilegal de armas de fuego y la extorsión.
Paralelamente se montaron patrullajes en motorizadas dentro de puntos estratégicos para brindar apoyo logístico y así tener una presencia policial más efectiva, facilitando respuesta inmediata a denuncias ciudadanas, garantizando la seguridad y tranquilidad de la población.
Las motocicletas asignadas a las diferentes unidades han sido integradas al equipo logístico de la Regional #2 de la Policía del Valle de Sula, cumpliendo con la matriz operativa diseñada para fortalecer la vigilancia y la función policial en cada sector.