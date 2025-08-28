Refuerzan operativos policiales para combatir el crimen en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional, a través de la Regional Valle de Sula, ha intensificado de manera significativa sus operaciones de seguridad en distintos sectores de San Pedro Sula , con el objetivo de fortalecer el control territorial y reducir los niveles de criminalidad en esta zona norte del país.

Alejandro Valladares, vocero regional de la Policía Nacional, manifestó que as acciones son parte de una estrategia integral, implementada en una sectorización de las unidades policiales>

"Con estas acciones se permite una mayor presencia y respuesta en barrios, colonias y puntos considerados de alta incidencia delictiva. La Policía Nacional busca garantizar una cobertura más eficiente y focalizada en áreas estratégicas", explicó el vocero.

Los operativos incluyen patrullajes intensivos, instalación de retenes, saturaciones en zonas específicas, así como acciones de inteligencia e investigación criminal.

Las autoridades informaron que estos esfuerzos están orientados a desarticular estructuras delictivas que operan en la región, además de prevenir la comisión de delitos comunes y violentos.

Las acciones forman parte de un plan estratégico de seguridad diseñado para generar un impacto positivo en la percepción ciudadana y fortalecer la convivencia pacífica en comunidades afectadas por el accionar de grupos criminales.

La Policía Nacional del Valle de Sula hizo un llamado a la población para que colabore activamente con las autoridades, instando a denunciar cualquier actividad sospechosa o hecho delictivo a través de las líneas de emergencia habilitadas, como el 911. La participación ciudadana es clave para el éxito de estas intervenciones, recalcaron los voceros policiales.