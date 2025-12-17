Joven hondureño cae por intentar abusar de abuela en lavandería de Hialeah

Un intento de agresión sexual ocurrido en la lavandería de un edificio residencial de Hialeah terminó con la detención de Luis Antonio Rodas Martínez, de 21 años, originario de Honduras, luego de que un vecino interviniera y evitara el ataque contra una mujer de 63 años, informaron autoridades locales.
De acuerdo con el reporte policial, los hechos se registraron en la madrugada del 9 de diciembre, alrededor de las 2:40 a.m., cuando la víctima se encontraba lavando ropa en la lavandería compartida del edificio.
En ese momento, Rodas Martínez ingresó al área portando un cuchillo, acorraló a la mujer contra una lavadora y le colocó el arma en el torso.
Según la investigación, el agresor intentó bajarle los pantalones con la intención de cometer una agresión sexual, ignorando las súplicas de la víctima, así como su ofrecimiento de dinero para que la dejara en libertad.
El ataque fue frustrado por Andy Plaza (foto), un vecino que escuchó los gritos de auxilio y acudió al lugar, lo que provocó que el sospechoso huyera corriendo.
Andy Plaza dice que él no salió intentando ser un héroe sino por ayudar a una persona que lo necesitaba.
Las cámaras de vigilancia del edificio y de zonas cercanas permitieron identificar al sospechoso como residente del área. Posteriormente, un hermano del acusado lo reconoció en las imágenes, lo que ayudó a confirmar su identidad, según indicaron las autoridades.
"Lo localizamos en la casa y fue puesto en custodia", dijo el portavoz de la policía Eddy Rodríguez.
Rodas Martínez fue arrestado la noche del 14 de diciembre cerca de la intersección de West Okeechobee Road y Red Road.
Tras su detención, fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde permanece sin derecho a fianza.
Un juez le denegó la fianza a Luis Rodas por el cargo de secuestro.
Las autoridades creen que existen más víctimas de Luis Rodas y han pedido a las personas denunciarlo.