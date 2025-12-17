Muere Denis "Tuto" Tovar, leyenda de la locución hondureña

Fotos en vida de Denis Tovar, el locutor hondureño que murió en Tampa, Florida.
Denis era hermano del locutor de la Power FM Jimmy Tovar, quien confirmó su deceso a través de las redes sociales.
Jimmy Tovar (azul) es la voz comercial de Power FM y Canal 11. Acá los hermanos Marlon,Betsy, Jimmy y Denis Tovar (agachado).
"Familia y amigos, con el corazón lleno de tristeza, pero con la esperanza puesta en la resurrección, cumplo con el deber de informarles que este día entregó su alma a nuestro Señor Jesucristo mi amado hermano Denis", informó Jimmy Tovar en sus redes sociales.
Su partida ocurrió en el Advent Health Hospital de la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. "Oportunamente, se informará lugar del sepelio en esta ciudad", detalló Jimmy.
Denis Tovar "Gordo City", estuvo diez años al frente del programa radial "El vacilón de la mañana" por la radio Mega en New York.
“Fue un referente para mí en mi carrera como periodista y un excelente ser humano, a quien admiré y quise mucho por nuestras interminables pláticas, así como por su paso por las Naciones Unidas; alguien único de quien aprendí demasiado”, escribió su primo Danilo Leiva.
"Partió un gran amigo y compañero de radio, de los mejores de Honduras, logro el éxito y triunfo en Estados Unidos", escribió Philep Clarke (izquierda).
Denis Tovar era una leyenda de la locución, en Puerto Cortés los hermanos Tovar son una dinastía.
Su hermano Malon Tovar murió en el 2021; era otro de los reconocidos en Puerto Cortés.