Desfiles patrios tendrán nueva ruta en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Las celebraciones patrias en la ciudad industrial este año presentarán un importante cambio, la tradicional ruta de los desfiles será modificada por razones logísticas y de seguridad, según anunciaron las autoridades educativas del departamento de Cortés.

Este año, el orden del desfile se ha definido mediante un sorteo público para garantizar transparencia, luego de años de denuncias por supuestas manipulaciones. Se ha dado prioridad en la ubicación a los nuevos centros de media, en reconocimiento a sus recientes incorporaciones

Franklin Zaldívar, coordinador departamental de Servicios Educativos en Cortés, informó que la nueva ruta iniciará en la 10 avenida del barrio Guamilito, sobre la primera calle, y concluirá en la 105 Brigada de Infantería.

Esta decisión fue tomada por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip), en coordinación con cuerpos de seguridad como la Policía Nacional, Policía Militar, Bomberos, COPECO, Cruz Roja, Gobernación y otras instituciones.

“La distancia del recorrido es de aproximadamente 1.7 kilómetros, similar a la ruta anterior que iba desde La Prensa hasta la Plaza de las Banderas. El cambio fue una decisión técnica, en la que no participó la alcaldía”, explicó Zaldívar.

La tarima principal con autoridades departamentales y educativas estará ubicada frente a la 105 Brigada, donde también se realizarán los actos protocolares del 31 de agosto (incineración de la bandera) y el 1 de septiembre (izada de la bandera e inicio oficial de las Fiestas Patrias).

Zaldívar destacó que, a pesar del cambio de recorrido, la esencia del desfile sigue intacta, "el entusiasmo del magisterio y de los estudiantes es evidente en los ensayos, y se espera que este año se superen los 42 centros participantes del año anterior".

En línea con la temática del “Año de las Artes”, todos los bloques del desfile estarán dedicados a expresiones artísticas, donde se anticipan presentaciones creativas por parte de los centros educativos.