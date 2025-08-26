Desfiles patrios tendrán nueva ruta en San Pedro Sula

Las celebraciones patrias en la ciudad industrial este año presentarán un importante cambio, la tradicional ruta de los desfiles será modificada por razones logísticas y de seguridad, según anunciaron las autoridades educativas del departamento de Cortés.
Este año, el orden del desfile se ha definido mediante un sorteo público para garantizar transparencia, luego de años de denuncias por supuestas manipulaciones. Se ha dado prioridad en la ubicación a los nuevos centros de media, en reconocimiento a sus recientes incorporaciones
Franklin Zaldívar, coordinador departamental de Servicios Educativos en Cortés, informó que la nueva ruta iniciará en la 10 avenida del barrio Guamilito, sobre la primera calle, y concluirá en la 105 Brigada de Infantería.
Esta decisión fue tomada por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip), en coordinación con cuerpos de seguridad como la Policía Nacional, Policía Militar, Bomberos, COPECO, Cruz Roja, Gobernación y otras instituciones.
“La distancia del recorrido es de aproximadamente 1.7 kilómetros, similar a la ruta anterior que iba desde La Prensa hasta la Plaza de las Banderas. El cambio fue una decisión técnica, en la que no participó la alcaldía”, explicó Zaldívar.
La tarima principal con autoridades departamentales y educativas estará ubicada frente a la 105 Brigada, donde también se realizarán los actos protocolares del 31 de agosto (incineración de la bandera) y el 1 de septiembre (izada de la bandera e inicio oficial de las Fiestas Patrias).
Zaldívar destacó que, a pesar del cambio de recorrido, la esencia del desfile sigue intacta, "el entusiasmo del magisterio y de los estudiantes es evidente en los ensayos, y se espera que este año se superen los 42 centros participantes del año anterior".
En línea con la temática del “Año de las Artes”, todos los bloques del desfile estarán dedicados a expresiones artísticas, donde se anticipan presentaciones creativas por parte de los centros educativos.
Una fiesta para toda la ciudad
Del 13 al 15 de septiembre, alrededor de 100 centros educativos, entre educación prebásica, básica y media, participarán en los desfiles, según informó Susibel Palacios, directora municipal de Educación.
“Nos alegra tener esta alta participación, lo que garantiza un desfile más amplio, lleno de color y patriotismo. Invitamos al pueblo sampedrano a que salga a las calles a disfrutar del talento, el esfuerzo y la alegría de nuestros niños y jóvenes”, expresó Palacios.
Entre los centros participantes, destacan tres nuevas instituciones de educación media, el Instituto Eusebio Figueroa, la normal del Valle de Sula y el Centro de Educación Básico Soledad Fernández, que este año se incorpora como instituto experimental ofreciendo bachilleratos en Informática y Humanidades.
“No se contará con el uso del Estadio Morazán por motivos de inversión en la grama. Por ello, la 105 Brigada se convierte este año en el epicentro de las actividades patrias”, agregó Palacios.
La Policía Nacional y Militar, junto con Bomberos y cuerpos de emergencia, estarán a cargo del resguardo de las calles y la seguridad durante los eventos.
Alma Isabel Murillo, directora del CEB Soledad Fernández, expresó su emoción por participar por primera vez en el desfile del 15 de septiembre como institución de educación media.
“Estamos felices, este año hemos sido transformados en instituto experimental gracias al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Participaremos con unos 700 estudiantes, mostrando no solo nuestras bandas y cuadros artísticos, sino también los logros alcanzados con la matrícula gratuita, merienda escolar y la asignación de plazas docentes permanentes”, señaló.
Las autoridades municipales aclararon que no fueron convocadas para integrar el Comité Cívico Municipal, por lo que no participaron en la decisión sobre el cambio de ruta de los desfiles patrios. Asimismo, informaron que el desfile en el que participa la Alcaldía se llevará a cabo por la ruta tradicional, que va desde el parque central hasta la Plaza de las Banderas.
Las actividades patrias comenzarán oficialmente el 31 de agosto a las 6:00 p.m. con la incineración de la bandera, y continuarán el 1 de septiembre a las 6:00 a.m. con la izada del pabellón nacional, ambas ceremonias en la 105 Brigada de Infantería.