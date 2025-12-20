MP aclara nuevamente que no hay acciones penales contra consejeras del CNE

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público (MP) desmintió nuevamente este sábado que existan acciones penales en contra de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio y Ana Paola Hall. En un comunicado oficial, el MP reiteró que "no existe ningún requerimiento fiscal, órdenes de captura, ni acción de detención en flagrancia en contra de las consejeras del CNE, Cossette López Osorio y Ana Paola Hall, como erróneamente han informado algunos medios de comunicación y redes sociales".

La institución aclaró que es falsa la información que ha circulado en algunos medios de comunicación y plataformas digitales, en la que se afirma que el MP habría ordenado procedimientos legales contra las consejeras electorales. "En ese sentido, son falsas las afirmaciones que señalan que esta institución ha ordenado acciones penales en su contra", indica el comunicado.

El ente subrayó que no ha iniciado ningún proceso penal en contra de López Osorio y Hall, y que las versiones difundidas carecen de sustento oficial y verificación.

El Ministerio Público aclara nuevamente que no existe ningún requerimiento fiscal, órdenes de captura, ni acción de detención en flagrancia en contra de las consejeras del CNE, Cossette López Osorio y Ana Paola Hall. pic.twitter.com/ZJGYgknkrX — Ministerio Público (@MP_Honduras) December 20, 2025