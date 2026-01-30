Nasry Asfura sustituye retrato oficial por oración en oficinas públicas

Tegucigalpa, Honduras.

José Augusto Argueta, ministro de Comunicaciones, informó este viernes sobre una instrucción directa del presidente Nasry Asfura dirigida a todas las instituciones del Estado y que está orientada a fortalecer una gestión pública basada en la humildad, el servicio y el trabajo, alejándose del personalismo y priorizando los valores. El funcionario explicó que el presidente Asfura ha instruido que no se coloque su fotografía oficial en ninguna institución pública. En su lugar, deberá exhibirse de forma visible la oración que el mandatario pronunció durante su acto de investidura en el Congreso Nacional, como un recordatorio permanente de los principios que deben guiar el servicio público.

Nada de publicidad en las obras

Asimismo, se estableció que en todas las obras que ejecute el Gobierno no se colocará publicidad con el rostro ni mensajes presidenciales, reafirmando que esta administración está enfocada en que los resultados hablen por sí solos y en el uso responsable de los recursos públicos. Durante el mensaje, el ministro de Comunicaciones transmitió también el llamado del presidente Asfura a todos los secretarios de Estado, gerentes, directores, subdirectores y empleados públicos a llegar a las instituciones con humildad, respeto y vocación de servicio, concentrados únicamente en trabajar y en dar resultados a la población.

No hay tiempo para distracciones

"El presidente ha sido claro: no hay tiempo para distracciones. El enfoque debe estar en servir al país, responderle a la gente y demostrar con hechos que las instituciones están al servicio del pueblo", expresó. El Gobierno del presidente Nasry Asfura reiteró que esta directriz forma parte de una visión de país que privilegia la ética, la responsabilidad y el trabajo constante, como base para generar confianza y resultados reales para Honduras.

Oración íntegra

Señor... Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertesy a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón.Si me das éxito, no me quites la humildad.Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla,no me dejes inculpar de traición a los demáspor no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismoy a no juzgarme como a los demás.No me dejes caer en el orgullo, si triunfo,ni en la desesperación, si fracaso.