Adiós al papel: Honduras digitaliza la declaración aduanera

Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y de Aduanas anunciaron que la declaración aduanera para viajeros pasará a ser completamente digital, en una medida orientada a modernizar y agilizar los controles en los puntos de ingreso y salida del país.
El ministro-director del INM, Carlos Cordero, explicó que el nuevo sistema sustituirá el formulario en papel por una versión electrónica que comenzará a implementarse la próxima semana, mientras se realizan ajustes en las plataformas tecnológicas.
El proceso será gradual y se desarrollará de forma conjunta entre Migración y Aduanas en los próximos meses.
La digitalización también forma parte de los preparativos ante el aumento de viajeros durante la Semana Santa.
Para este periodo, las autoridades prevén duplicar el personal en las delegaciones migratorias e instalar más equipo técnico con el fin de reducir tiempos de espera y mejorar la atención a turistas y nacionales.
Cordero destacó que experiencias recientes, como la salida de unas 12 mil personas hacia El Salvador en febrero, permitieron optimizar los procesos y reducir los tiempos de atención de varias horas a apenas minutos.
Además, subrayó el fortalecimiento de los sistemas biométricos, que han permitido detectar irregularidades en la identificación de viajeros y reforzar la seguridad en las fronteras.