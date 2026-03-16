Adiós al papel: Honduras digitaliza la declaración aduanera

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y de Aduanas anunciaron que la declaración aduanera para viajeros pasará a ser completamente digital, en una medida orientada a modernizar y agilizar los controles en los puntos de ingreso y salida del país.

El ministro-director del INM, Carlos Cordero, explicó que el nuevo sistema sustituirá el formulario en papel por una versión electrónica que comenzará a implementarse la próxima semana, mientras se realizan ajustes en las plataformas tecnológicas.

El proceso será gradual y se desarrollará de forma conjunta entre Migración y Aduanas en los próximos meses.