¿Qué es el paso del Sol por el cenit y por qué dispara el calor en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras

Las altas temperaturas que se registran en gran parte del país no son casualidad. Detrás del calor sofocante de estos días está un fenómeno astronómico poco conocido, pero determinante: el paso del Sol por el cenit. De acuerdo con Francisco Argeñal, jefe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Honduras atraviesa actualmente el primer paso cenital del año, una condición que incrementa la intensidad del calor, especialmente en regiones tropicales como Centroamérica.

Pero, ¿qué significa exactamente? El paso del Sol por el cenit ocurre cuando el astro se ubica justo sobre la cabeza, en el punto más alto del cielo. En ese momento, los rayos solares inciden de forma completamente perpendicular sobre la superficie terrestre, reducen al mínimo las sombras y aumentan al máximo la radiación solar directa. Este fenómeno solo ocurre en países ubicados entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, como Honduras, y se presenta dos veces al año. El primero suele registrarse entre finales de abril e inicios de mayo, mientras que el segundo ocurre entre agosto y septiembre.

El efecto más inmediato es el aumento significativo de la temperatura. Según Cenaos, actualmente se registran valores que oscilan entre los 32 y 40 grados centígrados, con mayor intensidad en la zona sur, donde el calor se vuelve más extremo debido a condiciones secas y menor cobertura vegetal. Además del calor, el paso cenital influye en la sensación térmica. La radiación directa eleva la temperatura percibida, lo que puede hacer que el ambiente se sienta aún más sofocante, sobre todo en áreas urbanas donde el concreto y el asfalto retienen el calor. Francisco Argeñal explicó que estas condiciones cálidas y secas se mantendrán durante los primeros días de mayo, con mayor impacto en las zonas costeras del Caribe, el centro y el sur del país. Esto también coincide con un periodo de transición climática previo al establecimiento de la temporada lluviosa.