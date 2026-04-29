ONU activa plan para proteger a 65,000 personas por sequía en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El Sistema de Naciones Unidas en Honduras puso en marcha un plan de acciones anticipatorias para enfrentar posibles efectos de la sequía, basado en pronósticos climáticos y en coordinación con el Gobierno a través de Copeco.

La estrategia se activa tras alcanzarse en marzo de 2026 los umbrales definidos en el Marco de Acción Anticipatoria, un mecanismo que utiliza información científica y proyecciones estacionales de lluvia para anticipar escenarios de riesgo antes de que se conviertan en crisis humanitarias.

Las intervenciones cuentan con un financiamiento de 4 millones de dólares (unos 106 millones de lempiras) del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), un instrumento que permite ejecutar medidas de respuesta temprana sin esperar a que los impactos se agraven.

El plan contempla acciones en los municipios de Texiguat y Vado Ancho, en El Paraíso, así como en Curarén, Alubarén y Reitoca, en Francisco Morazán, donde se busca proteger a unas 65,000 personas en condición de vulnerabilidad.