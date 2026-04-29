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ONU activa plan para proteger a 65,000 personas por sequía en Honduras

Acciones se ejecutarán en zonas vulnerables de El Paraíso y Francisco Morazán con la activación de un fondo de $4 millones, con apoyo del fondo humanitario CERF y en coordinación con Copeco

ONU activa plan para proteger a 65,000 personas por sequía en Honduras

Naciones Unidas, a través de varias de sus agencias en Honduras, ejecuta plan anticipado contra sequía en Honduras con US$4 millones para proteger a 65,000 personas en zonas vulnerables. Foto de archivo.
Tegucigalpa, Honduras

El Sistema de Naciones Unidas en Honduras puso en marcha un plan de acciones anticipatorias para enfrentar posibles efectos de la sequía, basado en pronósticos climáticos y en coordinación con el Gobierno a través de Copeco.

La estrategia se activa tras alcanzarse en marzo de 2026 los umbrales definidos en el Marco de Acción Anticipatoria, un mecanismo que utiliza información científica y proyecciones estacionales de lluvia para anticipar escenarios de riesgo antes de que se conviertan en crisis humanitarias.

Las intervenciones cuentan con un financiamiento de 4 millones de dólares (unos 106 millones de lempiras) del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), un instrumento que permite ejecutar medidas de respuesta temprana sin esperar a que los impactos se agraven.

El plan contempla acciones en los municipios de Texiguat y Vado Ancho, en El Paraíso, así como en Curarén, Alubarén y Reitoca, en Francisco Morazán, donde se busca proteger a unas 65,000 personas en condición de vulnerabilidad.

Se espera que la temporada lluviosa comience a mediados de mayo en las regiones centro, sur y occidente del país. Los agricultores ya enfrentan efectos de sequía.

Se espera que la temporada lluviosa comience a mediados de mayo en las regiones centro, sur y occidente del país. Los agricultores ya enfrentan efectos de sequía.

Las agencias de Naciones Unidas involucradas: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(FAO), Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos, implementarán intervenciones en seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento e higiene, además de programas de nutrición.

Entre las medidas previstas se incluyen asistencia alimentaria, apoyo a la producción agrícola y ganadera, fortalecimiento de sistemas de agua, vigilancia epidemiológica y atención nutricional dirigida a niños, mujeres embarazadas y en período de lactancia.

Las primeras entregas y acciones en campo están previstas para los próximos días, según los planes coordinados con autoridades nacionales y locales.

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El coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, señaló que este enfoque permite “reducir riesgos, proteger vidas y evitar que posibles impactos climáticos se traduzcan en crisis humanitarias”.

Honduras figura entre los países más vulnerables al cambio climático y enfrenta de forma recurrente los efectos de la variabilidad climática, especialmente en el Corredor Seco, donde fenómenos como El Niño afectan la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la salud.

La acción anticipatoria busca precisamente intervenir antes de que los impactos se profundicen, mediante mecanismos preacordados que combinan financiamiento inmediato, evidencia científica y coordinación institucional.

El CERF, por su parte, es un fondo humanitario de Naciones Unidas que permite respuestas rápidas y oportunas ante emergencias y riesgos, incluyendo la implementación de estrategias preventivas como la acción anticipatoria.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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